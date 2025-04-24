Нанопластик из воды и еды может привести к инсульту

Ученые увидели изменения в работе генов из-за влияния пластика

Нанопластик попадает в организм человека с пищей и водой, а не только из упаковки. Пластик через океан и почву становится частицей пищевой цепи. Он способен накапливаться в артериях человека и потенциально влиять на состояние сердечно-сосудистую систему.

Interesting Engineering рассказывает об исследовании ученых из Университета Нью-Мексико. Они проанализировали образцы сонных артерий 48 взрослых. Они разделили тех, кто не имеет бляшек (холестериновых отложений) в артериях, людей, имеющих бляшки, но не проблемы со здоровьем, и тех, кто имеет и бляшки, и симптомы. Исследование показало, что у тех, кто имел бляшки, но не имел симптомов нанопластика в 16 раз больше, чем у здоровых людей, тогда как у тех, кто уже имел серьезные симптомы, похожие на инсульт — нанопластика больше в 51 раз.

И хотя результаты еще будут дополнительно проверяться, микропластик из экологической проблемы может стать медицинской. Исследователи заметили, что есть изменения в работе генов клеток, которые стабилизируют бляшки при большем количестве нанопластика в сосудах.

Другие ученые из Италии еще в 2024 году провели исследование — изучили удаленные бляшки тех, кто пережил операцию на сонной артерии. Они обнаружили, что те у кого отложения были с микропластиком, имели более высокий риск смерти от сердечного приступа или инсульта в течение трех лет после операции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые из разных уголков мира пытаются очистить воду от тонн ежедневно попадающего туда пластика. В Китае изобрели специальную пену, удаляющую пластик из воды. На Гавайях – тестируют морские грибы на быстрое поедание пластика.