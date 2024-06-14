Из-за отключений света в Украине подорожают важные продукты: список

Свою роль играет и удорожание электричества

В Украине рост цен на продукты — тема дня для каждого рядового гражданина. Продовольственные товары составляют более 40% потребительской корзины, которую используют для расчета индекса инфляции.

Почему дорожают продукты в "житнице Европы"? Изменится ли ситуация к лучшему? Какие прогнозы дают аналитики продовольственного рынка? В этих и других вопросах разбирался "Телеграф".

В июне ситуация может резко измениться

Еда сдерживала инфляцию в течение последних месяцев, но уже в июне ситуация может резко измениться. Плановые и аварийные отключения света и увеличение стоимости электроэнергии почти на 64% (отныне новый тариф составит 4,32 грн/кВт-ч для всех потребителей вне зависимости от объема потребления и будет действовать до конца апреля 2025 года) больно ударили по экономике, в частности, производству продовольствия.

Похоже, что такая ситуация надолго. В осенне-зимний период 2024—2025 годов Украина входит с дефицитом энергетических мощностей, поэтому следует быть готовыми к тому, что отключения электричества могут длиться по 10 часов, предупредил член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. И это напрямую скажется на ценах на продукты.

"Отключение электроэнергии приведет к уменьшению объемов производства и повысит себестоимость производства продовольствия из-за замены централизованного снабжения более дорогими альтернативными источниками", — прогнозирует Илья Несходовский, руководитель аналитического направления в ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС".

Первыми забили тревогу пекари

"Стоимость хлеба может вырасти на 25—30% в результате удорожания муки нового урожая и из-за отключений электроэнергии. Ведь у производителей возникает потребность в использовании генераторов и горючего для генерации энергии", – заявил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

Несмотря на то, что пекарни – это критическая инфраструктура, аварийные отключения все же происходят, и не все предприятия оборудованы генераторами.

"В июне на 10% произойдет подорожание хлеба простой рецептуры", — добавляет Дудченко. Стоимость электроэнергии в себестоимости хлеба простой рецептуры составляет 50 копеек, а при производстве на генераторе – 1,5 грн.

Под ударом оказалось производство курятины и яиц. Продолжительность отключений на птицефабриках в настоящее время составляет от 7 до 10 часов. Но хуже то, что производство комбикормов для кормления птицы вообще не адаптировано к функционированию при отключении электроэнергии.

"Использование резервных источников питания не только существенно увеличивает себестоимость производства продукции, но и повышает риски потери поголовья птицы в результате возможных сбоев в работе", — предупреждает исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Невозможность некоторое время выпускать продукцию из-за отключений электроэнергии заставит производителей закладывать определенную наценку как фактор компенсации за уменьшение объемов производства. И это тоже скажется на ценниках.

Повышение цены или сокращение производства

На сколько подорожают те или иные продукты, сейчас сказать трудно, но однозначно — производители продуктов должны либо повысить цены, либо сократить производство, либо даже закрыть свои предприятия из-за невозможности работать на альтернативных источниках энергии. Это прежде всего предприятия, выпускающие продовольственную продукцию, которая нуждается в охлаждении.

Хотя сети продуктового ритейла имеют генераторы, в Varus, Novus и Auchan сокращают количество продуктов с коротким сроком хранения и тех, которые требуют холодильного оборудования: молочных товаров, мороженого и готовой пищи. Магазины перестраивают логистику, чтобы обеспечить реализацию без остатков, и увеличивают частоту поставок, но пока скачка цен не отслеживают.

"Отключение электроэнергии и повышение цен на электроэнергию прибавит от 5 до 20% в структуре себестоимости в продуктах питания, и это даст до 4% удорожания конечной продукции", — предупреждает Несходовский.

Сырые продукты в краткосрочном периоде все еще останутся дешевле, чем в прошлом году. Однако во втором полугодии 2024-го цены вырастут на фоне низкой базы сравнения из-за меньшего ожидаемого урожая, — предупреждает НБУ в своем инфляционном отчете за март 2024 года.

Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг АО "Укрэксимбанк" Антон Болдырев по итогам 2024 года ожидает ускорения роста цен до около 8—9% в годовом исчислении. Давят на индекс потребительских цен в 2024-м еще несколько факторов, в частности, возможный рост курса гривны к доллару в этом году.

Но дефицита товаров не будет даже при самом негативном сценарии. "Мы увидим снова увеличение доли импортных продуктов, в том числе польских", — успокаивает Несходовский.

Рестораторы сохраняют спокойствие

А вот кто сохраняет спокойствие, так это сети кафе и кофеен. Два года войны с блэкаутами закалили рестораторов, и они готовы к всяким неожиданностям. Для небольшого кафе на три—пять столиков час работы на генераторах стоит 93 грн себестоимости электроэнергии, тогда как на традиционной генерации – 90 грн. То есть разница минимальна. Заведения питания уже в первый год войны обеспечили себя разнообразными генерациями электроэнергии: в дополнение к электрическим купили газовые плиты с баллонами.

Большие рестораны требуют больше затрат, больших генераторов, поэтому электроэнергия стоит 200—250 грн работы генератора в час, к которому нужно добавить, кроме солярки, еще расходы на обслуживание и смазку.

"Условно говоря, соотношение затрат на традиционную генерацию электроэнергии и на получение электроэнергии с помощью генератора соотносится как 1 к 2,5 или к 3", — объясняет "Телеграфу" ситуацию ресторатор Максим Храмов.

Себестоимость чашки кофе в ресторане 15 гривен, а продают ее за 60. "Но при условии отключения электричества рестораны не будут поднимать цену. Даже при себестоимости чашки кофе 30—35 грн заведения будут продавать ее за те же 60 грн, уменьшая свою маржинальную прибыль ", — объясняет Храмов.

Массовые отключения электроэнергии не новость для владельцев кафе, которые к этому хорошо подготовились. "Система заведений питания продемонстрировала чудеса выживания. И будет продолжать свое развитие", — уверен Храмов.

Справка. Потребительские цены в мае 2024-го по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года выросли на 3,3% (в апреле этот показатель был 3,2%). Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составляла 2,6%.

Больше всего по сравнению с маем 2023-го подорожало масло сливочное — на 15,1%. Несколько меньше это касается фруктов (+8,7%) и молока (+7,9%). Сыр прибавил в цене 7,4%, хлеб — 6,5%. Рыба подорожала на 5,4%, мясо и мясопродукты – на 2,9%. В то же время Госстат в мае зафиксировал уменьшение цен по отношению к аналогичному месяцу 2023 года на яйца (на 35,6%), подсолнечное масло (на 14,2%), овощи (17,4%) и сахар (14,2%).