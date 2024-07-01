ФОПы заплатят больше – что ждет малый бизнес с июля. И это мало кого обрадует

В результате роста зарплаты и прожиточного минимума платежи малого бизнеса вырастут

Июль станет для некоторых бизнесменов не самым приятным месяцем. В их числе окажутся физические лица предприниматели, для которых вырастут размеры единого социального взноса, а для некоторых, и единого налога.

Эти изменений произойдут из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Хотя оба этих показателя изменились еще весной, именно с 1 июля для ФОПов настанет период выплаты налогов за 2-й квартал 2024 года.

В результате, предприниматели которые имеют статус ФОП, с 1 июля следует платить больше отчислений в виде единого социального взноса. Так, с 1 апреля вырос размер минимальной заработной платы с 7100 до 8000 гривен, а значит 22% от ее размера, которые и составляют ЕСВ, выросли с прежних 1562 до 1760 гривен ежемесячно.

Таким образом, в виде ЕСВ за 2-й квартал, апрель-июнь за себя и каждого наемного работника ФОП должен будет заплатить 5280 гривен.

Также вырастут налоги для 1-2 групп единого налога, которые привязаны к прожиточному минимуму и составляют от 10 до 20%. Таким образом, он составит:

для 1 группы — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 302,80 гривен;

для 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 600 гривен;

для 3 группы — фиксированный ЕН на уровне 2023 года, то есть 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

О том какие еще изменения произошли в Украине с 1 июля "Телеграф" написал в материале "Вырастут пенсия и налоги для ФОП, некоторых женщин будут штрафовать, а часть студентов могут мобилизовать – что изменится с 1 июля".