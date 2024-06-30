Вырастут пенсия и налоги для ФОП, некоторых женщин будут штрафовать, а часть студентов могут мобилизовать – что изменится с 1 июля

Женщинам грозят штрафы до 17 тысяч гривен, а некоторым пенсионерам доплата до 570 гривен

Второй летний месяц в Украине принесет ряд изменений, из которых не все окажутся приятными для украинцев. Так, части жителей страны придется отдавать больше денег, некоторых могут начать штрафовать, а кое-кто, возможно, и вовсе будет неожиданно для себя мобилизован.

Впрочем, как выяснил "Телеграф", кое-кого ждут и вполне приятные новости в виде роста пенсии. Правда, последнее может случиться лишь для некоторых украинских пенсионеров.

Пенсия вырастет

С 1 июля вступят в силу очередные надбавки для украинских пенсионеров, достигших возраста 70, 75 и 80 лет. Суммы роста пенсий составят:

300 гривен – для тех, кому исполнится 70 лет;

400 гривен – для тех, кому исполнится 75 лет;

570 гривен – для пенсионеров в возрасте 80 лет.

Для получения этих доплат дополнительно обращаться в ПФУ не нужно, они будут начислены автоматически и начнут выплачиваться со следующего месяца после исполнения этого возраста. То есть 70, 75 или 80 лет пенсионеру исполнилось до 1 июля, повышенную пенсию ему будут начислять уже с июля, если это случится в июле, то с 1 августа.

ЕСВ и единый налог для ФОПов станет больше

В то же время предпринимателям, имеющим статус ФОП, с 1 июля следует платить больше отчислений в виде единого социального взноса. Так, с 1 апреля вырос размер минимальной заработной платы с 6500 до 7100 гривен, а значит 22% от ее размера, которые и составляют ЕСВ, выросли с прежних 1562 до 1760 гривен ежемесячно.

Таким образом, в виде ЕСВ за 2-й квартал, апрель-июнь за себя и каждого наемного работника ФОП должен будет заплатить 5280 гривен.

Также вырастут налоги для 1-2 групп единого налога, которые привязаны к прожиточному минимуму и составляют от 10 до 20%. Таким образом, он составит:

для 1 группы — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 302,80 гривен;

для 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 600 гривен;

для 3 группы — фиксированный ЕН на уровне 2023 года, то есть 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

Тарифы на коммунальные услуги

После роста цен на электроэнергию с 1 июня пока не стоит ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги, так что за электроэнергию в июле мы будем платить 4,32 грн. за 1кВт. Тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на уже установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отведение, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Женщин-медиков могут штрафовать

С 1 июля в силу вступят в силу правила военного учета женщин, вступивших в силу еще в октябре 2022 года. По ним женщины определенных профессий должны встать на военный учет, а также обновлять данные.

"Телеграф" публиковал перечень профессий, обладательницы которых должны были встать на военный учет или обновить данные о себе, если они на нем уже состоят. Теперь с 1 июля в случае невнесения данных себе женщин этих профессий начнут штрафовать на сумму от 17 тысяч гривен.

Часть студентов могут начать мобилизовать

Вторым нововведением в мобилизации с 1 июля станет потеря отсрочки студентами, которые получают образование ниже предыдущего. Проще говоря, если вы получили высшее образование со степенью бакалавр, то для получения отсрочки необходимо поступать в магистратуру, а для магистров – в аспирантуру.

Вместе с тем по словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, отсрочку от мобилизации получат лишь те аспиранты, которые поступят на бюджетную форму обучения. Всего государство подготовило 7000 мест для таких будущих аспирантов.