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Изменения? Какие налоги будут платить ФЛП с 1 июля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ежемесячные налоги для ФЛП
Ежемесячные налоги для ФЛП. Фото Открытые источники

Предпринимателям нужно платить два вида налогов

Предпринимателей всегда интересует вопрос размеров налогов для ФЛП (чаще используется украинская форма ФОП — Ред.) разных групп. Поскольку в июле мы получим новые платежки за свет, вопрос налогообложения стоит особенно остро.

"Телеграф" разбирался, от чего зависит размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и Единого налога. Также мы расскажем, поменяется ли размер ЕСВ и ЕН в следующем месяце.

В частности ЕСВ платят в Украине за работников. Этот налог является обязательным и для ФЛП, которые ведут деятельность самостоятельно.

Размер этого налога меняется в соответствии с ростом минимальной заработной платы в Украине. В этом году она повышалась дважды: в январе до 7 100 гривен и в апреле – до 8 тыс. гривен. Поэтому в июле размер минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:

  • минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты - 1 760 гривен за месяц;
  • максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат, то есть 26 400 гривен за месяц.

А вот Единый налог для 1 и 2 групп привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Сейчас он составляет 3 028 гривен, поэтому в июле размер ФЛП будет составлять:

  • для 1 группы — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 302,80 гривен;
  • для 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 600 гривен;
  • для 3 группы — фиксированный ЕН на уровне 2023 года, то есть 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

Отметим, что за несвоевременную уплату ЕН предусмотрены штрафы и пеня. Если "просрочка" будет до 30 календарных дней, придется заплатить 5%, если уже более 30 календарных дней — заплатить придется 10%.

Ранее мы рассказывали, что до 1 июля украинцам нужно подать в Пенсионный фонд определенные документы, чтобы не лишиться субсидий. Также "Телеграф" интересовался, поменяются ли тарифы на газ со следующего месяца.

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#Налоги #ЕСВ #ФЛП #Единый налог