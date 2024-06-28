Налоги для ФЛП в июле: вырастут ли они и сколько придется заплатить

С начала года в Украине дважды увеличивали минимальную заработную плату, а также ходили слухи об увеличении налогов для ФЛП (укр. — ФОП). Предприниматели задаются вопросом, какие размеры налогов для разных групп будут в июле.

"Телеграф" рассказывает, каким будет размер ЕСВ и Единого налога для предпринимателей в июле. Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) зависит от размера минимальной заработной платы в Украине.

С начала года она росла два раза — в январе до 7 100 гривен и в апреле – до 8 000 гривен. В июле "минималка" не меняется, а потому и размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений.

Размер ЕСВ для ФЛП в июле

минимальный размер ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) – 1 760 гривен за месяц

ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) – за месяц максимальный размер ЕСВ (22% от 15 минимальных зарплат) – 26 400 гривен за месяц

В то же время, Единый налог для 1 и 2 групп привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. СЕйчас он составляет 3 028 гривен.

Размер Единого налога для ФЛП в июле

1 группа (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 302,80 гривен

(10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 302,80 гривен 2 группа (20% от минимальной зарплаты) — 1 600 гривен

(20% от минимальной зарплаты) — 1 600 гривен 3 группа — фиксированный единый налог на уровне 2023 года (3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС).

Важно иметь в виду, что за несвоевременную уплату единого налога грозят штрафы и пеня. За "просрочку" до 30 календарных дней – 5%, более этого срока — 10%.

Как рассказывал "Телеграф", председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что предпринимателям не следует ожидать изменений в налогообложении до конца войны. Этому пункту, указанному в Национальной стратегии доходов, предшествуют другие изменения, которые произойдут уже в мирное время.