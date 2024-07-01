ФОП заплатять більше — що чекає малий бізнес з липня. І це мало кого потішить
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Внаслідок зростання зарплати та прожиткового мінімуму платежі малого бізнесу зростуть
Липень стане для деяких бізнесменів не найприємнішим місяцем. Серед них виявляться фізичні особи підприємці, котрим зростуть розміри єдиного соціального внеску, а деяких, і єдиного податку.
Ці зміни відбудуться через зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Хоча обидва ці показники змінилися ще навесні, саме з 1 липня для ФОПів настане період виплати податків за 2-й квартал 2024 року.
В результаті, підприємці, які мають статус ФОП, з 1 липня слід сплачувати більше відрахувань у вигляді єдиного соціального внеску. Так, з 1 квітня зріс розмір мінімальної заробітної плати з 7100 до 8000 гривень, а отже 22% від її розміру, які становлять ЄСВ, зросли з колишніх 1562 до 1760 гривень щомісяця.
Таким чином, у вигляді ЄСВ за 2-й квартал, квітень-червень за себе та кожного найманого працівника ФОП має заплатити 5280 гривень.
Також зростуть податки для 1-2 груп єдиного податку, які прив’язані до прожиткового мінімуму та становлять від 10 до 20%. Таким чином, він складе:
- для 1 групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 302,80 гривень;
- для 2 групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 600 гривень;
- для 3 групи – фіксований ЄП на рівні 2023 року, тобто 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.
Про те, які ще зміни відбулися в Україні з 1 липня "Телеграф" написав у матеріалі "Виростуть пенсія та податки для ФОП, деяких жінок штрафуватимуть, а частина студентів можуть мобілізувати – що зміниться з 1 липня".