ФОП заплатять більше — що чекає малий бізнес з липня. І це мало кого потішить

Внаслідок зростання зарплати та прожиткового мінімуму платежі малого бізнесу зростуть

Липень стане для деяких бізнесменів не найприємнішим місяцем. Серед них виявляться фізичні особи підприємці, котрим зростуть розміри єдиного соціального внеску, а деяких, і єдиного податку.

Ці зміни відбудуться через зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Хоча обидва ці показники змінилися ще навесні, саме з 1 липня для ФОПів настане період виплати податків за 2-й квартал 2024 року.

В результаті, підприємці, які мають статус ФОП, з 1 липня слід сплачувати більше відрахувань у вигляді єдиного соціального внеску. Так, з 1 квітня зріс розмір мінімальної заробітної плати з 7100 до 8000 гривень, а отже 22% від її розміру, які становлять ЄСВ, зросли з колишніх 1562 до 1760 гривень щомісяця.

Таким чином, у вигляді ЄСВ за 2-й квартал, квітень-червень за себе та кожного найманого працівника ФОП має заплатити 5280 гривень.

Також зростуть податки для 1-2 груп єдиного податку, які прив’язані до прожиткового мінімуму та становлять від 10 до 20%. Таким чином, він складе:

для 1 групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 302,80 гривень;

для 2 групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 600 гривень;

для 3 групи – фіксований ЄП на рівні 2023 року, тобто 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Про те, які ще зміни відбулися в Україні з 1 липня "Телеграф" написав у матеріалі "Виростуть пенсія та податки для ФОП, деяких жінок штрафуватимуть, а частина студентів можуть мобілізувати – що зміниться з 1 липня".