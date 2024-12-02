Геймченджер: Укрзализныця "перевернет" рынок металлолома

Уже в январе 2025 года возобновятся аукционы и на продажу будет выставлено более 200 тыс. т сырья

На прошлой неделе новый глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил почти сенсационную новость. По его словам, и Кабмин, и все ведомства, и сама УЗ процедурно готовы к разблокированию аукционов по продаже металлолома после годовой паузы.

"Действительно, раньше этот вопрос застрял из-за тупиковых позиций. Сейчас мы нашли решение. С нашим министерством уже все четко отработано, с Минфином все согласовано. Поэтому я верю, что в ближайшее время мы все это разморозим", — сказал топ-менеджер во время своего выступления на Инфраструктурном дне ЕБА.

Перцовский также отметил, что восстановление ломовых тендеров выгодно самой УЗ с операционной точки зрения. "В компании уже много накоплено лома. Мы даже остановили резку, поскольку не было возможности продавать его", — подчеркнул глава правления УЗ, добавив, что в настоящее время продажи лома являются приоритетом № 1.

Напомним, что "Укрзализныця" перестала проводить эти аукционы в октябре 2023 года. Более того, компания отменила результаты всех проведенных в то время торгов, а также поставила на паузу отгрузку металлолома по так называемым "замороженным" аукционам, то есть произошедшим до февраля 2022 года, но их выполнение не началось.

"Основная причина остановки торгов – это бюрократия и бесхозяйственность. Осенью прошлого года произошли определенные изменения в "нормативке", которые, по мнению "Укрзализныци", сделали невозможным любое отчуждение имущества, в том числе продажи лома, без разрешения Кабмина. Чтобы разблокировать этот казус, нужно было дополнить два правительственных постановления №1032 и №1054 буквально парой предложений, вернув принятие решения по лому на уровень наблюдательного совета УЗ. Однако этого не произошло, и бюрократические игры между разными ведомствами продолжаются уже больше года", — говорит Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа.

Руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор экономических наук Игорь Гужва оценивает потери "Укрзализныци" от годовой паузы в проведении ломовых аукционов в сумму не менее 0,5 млрд грн. "В 2022 году УЗ получила дополнительный доход в размере 670 млн грн от реализации лома, в 2023-м этот показатель, естественно, упал до 460 млн грн. Во всяком случае, это существенные средства для государственной компании у воюющей страны. Если аукционы возобновятся в январе, то общий ущерб за 15 месяцев непроведения торгов может достигнуть 1 млрд грн", – говорит эксперт.

Напомним, что УЗ в начале весны 2024 года уверяла бизнес в том, что у нее все готово к возобновлению ломовых аукционов, в т.ч. персональные кабинеты для покупателей металлолома, где они могут в режиме онлайн следить за процессом сбора, отгрузки и перевозки приобретенного товара. Более того, компания декларировала, что может, начиная с марта, выставлять на торги 20 тыс. т сырья ежемесячно. То есть по состоянию на январь 2025 года в УЗ под продажу уже гарантировано 220 тыс. т лома.

"Эти объемы очень нужны рынку и металлургической отрасли. Начиная с мая, выплавка стали на украинских метзаводах сокращается. То есть наша металлургия падает 5-й месяц подряд. Тогда как дополнительные объемы лома могут развернуть этот тренд в сторону роста металлургического производства — а это, в свою очередь, увеличение уплаты налогов, работа для "смежных" отраслей. По сути, возобновление аукционов УЗ даст мультипликативный эффект для экономики страны", — считает Игорь Гужва.

В то же время Владимир Головко напоминает, что зимний период всегда сложный для украинских металлургов с точки зрения обеспечения сырьем. "Сезонный дефицит лома, заводы работают, в основном, со складских запасов. При этом трейдеры часто прибегают к манипуляциям, придерживая объемы с целью искусственного роста цен на металлолом, в то время как поставки лома на экспорт демонстрируют максимальные показатели уже который месяц подряд", — подчеркивает он.

Поэтому, по мнению Игоря Гужвы, разблокирование аукционов УЗ крайне важно. "Это, без преувеличения, будет делом государственного значения. Кроме физического закрытия дефицита сырья, лом УЗ сбалансирует украинский рынок минимум до лета 2025 года и собьет искусственный рост цен, который трейдеры традиционно организуют в январе-феврале", — констатировал руководитель CMD-Украина.