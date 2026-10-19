Карточку заблокировали из-за штрафа ТЦК, о котором вы не знали: как вернуть доступ к деньгам

Зарплата и соцвыплаты тоже могут попасть под арест, но закон это ограничивает

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Штраф от ТЦК можно получить без визита в военкомат, а узнать о нем уже после того, как банк заблокировал карту. "Телеграф" выяснил, когда ТЦК может рассмотреть дело без человека, кто действительно арестовывает счета и как отменить незаконное взыскание.

Штраф до 25,5 тысячи гривен без вас: что разрешает закон

Для граждан штраф за нарушение военного учета составляет от 17 000 до 25 500 гривен. В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" адвокат Илья Колесник объясняет, что штрафы могут накладывать без личного присутствия: "Согласно статье 258 КУоАП, в определенных законом случаях протокол об административном правонарушении не составляется", — отмечает он. Отдельно статья 279-9 КУоАП предусматривает особый порядок рассмотрения некоторых дел при отсутствии лица, но только при прописанных в законе условиях.

Что это за условия, уточняют юристы компании INSEININ. По этой статье дело без человека рассматривают, если он сам подал заявление о признании нарушения и согласился на рассмотрение без него. Заявление можно подать лично или через электронный кабинет. После этого у ТЦК есть три дня, чтобы вынести постановление.

Однако даже при отсутствии человека процедуру обойти нельзя. "Отсутствие человека во время рассмотрения дела не означает, что ТЦК может игнорировать установленную процедуру. Должно существовать надлежащее правовое основание для привлечения к ответственности, а постановление должно отвечать требованиям законодательства", — отмечает Илья Колесник.

Карточку блокирует не ТЦК: как штраф попадает в банк

Нередко человек видит, что карточка заблокирована, и только тогда узнает о штрафе. Кто за этим стоит, объясняет Колесник: "Счет обычно арестовывает не сам ТЦК, а государственный или частный исполнитель в рамках исполнительного производства на основании соответствующего исполнительного документа".

Между постановлением и блокированием есть несколько этапов :

ТЦК фиксирует нарушение и выносит постановление со штрафом. Без него арест счета невозможен. После вручения постановления у человека есть 15 дней, чтобы уплатить штраф или обжаловать решение. Если штраф не уплачен, постановление передается государственному или частному исполнителю. Исполнитель открывает производство и может арестовать средства должника в пределах суммы взыскания. Банки получают постановление через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) и выполняют его.

С 23 октября должны заработать новые правила. Исполнители через АСИП смогут получать сведения о счетах и электронных кошельках должников и формировать документы на списание. Банки должны отвечать на электронные запросы исполнителей в течение часа.

Узнали о штрафе в банке: что выяснить в первую очередь

Если о штрафе человек узнал только после блокировки карты, Колесник советует начинать с документов: "Первый шаг — выяснить, вынесено ли постановление о штрафе, когда именно оно вынесено, направляли ли его человеку и открыто ли исполнительное производство".

Исполнительное производство, по словам адвоката, можно проверить через АСИП или Единый реестр должников. Отдельно нужно получить копии постановления ТЦК и постановлений исполнителя.

Дальше он советует различать три вещи. "Необходимо различать дату вынесения постановления, порядок его вручения или направления и момент вступления его в законную силу", — объясняет Илья Колесник. Закон не в каждом случае требует вручения под подпись, уточняет адвокат. Однако от способа уведомления зависит оценка законности решения и отсчет сроков обжалования.

Зарплатная карточка под арестом: какие деньги защищены

Отдельный вопрос – арест зарплатных счетов и счетов, на которые поступают социальные выплаты. Адвокат предостерегает: не все средства на счете защищены автоматически, хотя закон ограничивает взыскание определенных видов доходов. Поэтому следует "выяснить правовой режим средств и документально подтвердить их происхождение".

Если арест наложен ошибочно, действовать нужно через исполнителя. "Необходимо обратиться к исполнителю с подтверждающими документами и, при необходимости, обжаловать его действия", — советует Илья Колесник.

Какие именно документы подавать, разъяснил Минюст. Чтобы разблокировать текущий счет, исполнителю подают заявление об определении счета для расходных операций. Для счетов целевого назначения (пенсии, зарплата, соцвыплаты, стипендии) требуется заявление о снятии ареста со справками. Это может быть справка банка о реквизитах счета и справка от работодателя или Пенсионного фонда.

Деньги уже списали: останавливает ли жалоба взыскание

Общий срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении, по словам Колесника, определяет статья 289 КУоАП, и составляет он десять дней. Для отдельных категорий дел закон может содержать специальные правила, поэтому редакцию норм следует проверять. Если срок пропущен по уважительной причине, можно просить суд его возобновить.

Подача жалобы не всегда останавливает взыскание. "Сам факт подачи жалобы не всегда автоматически останавливает принудительное взыскание", — предупреждает Илья Колесник. Поэтому если исполнительное производство уже открыто, нужно параллельно оценить основания для обжалования постановления исполнителя, обратиться в суд и принять меры для приостановления взыскания в порядке, который предусматривает закон.

Если деньги уже списали, право на обжалование остается. "Вопрос возврата средств будет зависеть от того, будет ли отменено соответствующее решение, установят ли незаконность взыскания и какой порядок восстановления нарушенных прав применим в конкретной ситуации", — говорит адвокат.

Пошаговый план: от копии постановления до жалобы в суд

Алгоритм действий от Ильи Колесника:

Получить постановление ТЦК. Установить дату его вынесения и проверить, есть ли доказательства уведомления человека. Проверить исполнительное производство в АСИП и Едином реестре должников. Взять копии постановлений исполнителя. Подать жалобу в суд по месту жительства (статья 288 КУоАП) с копией постановления и доказательствами нарушений. Если срок пропущен, добавить просьбу о его возобновлении. Обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста с защищенных средств, добавив справки от банка, работодателя или Пенсионного фонда. Обжаловать действия исполнителя в суде, если он не снимает арест, и просить остановить взыскание. Требовать возврата средств после отмены постановления.

Нормы, на которые опираются эти шаги:

статьи 210 и 210-1 КУоАП — ответственность за нарушение военного учета;

— ответственность за нарушение военного учета; статьи 258 и 279-9 КУоАП — случаи, когда протокол не составляется или дело рассматривается без лица;

— случаи, когда протокол не составляется или дело рассматривается без лица; статьи 288 и 289 КУоАП – порядок и десятидневный срок обжалования;

– порядок и десятидневный срок обжалования; Закон "Об исполнительном производстве" — арест средств (статья 56) и защита целевых средств (статья 52);

— арест средств (статья 56) и защита целевых средств (статья 52); Закон № 4833-IX – цифровизация исполнительного производства, основные нормы действуют с 23 октября 2026 года.

В конце адвокат советует не ограничиваться обращением в банк: "Нужно получить все документы, установить даты вынесения и направления постановлений, проверить исполнительное производство и оперативно определить правильный способ обжалования. Именно от этих обстоятельств зависит, удастся ли отменить штраф, снять арест и вернуть уже взысканные средства", — заключает Илья Колесник.