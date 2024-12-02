Геймченджер: Укрзалізниця "перегорне" ринок металобрухту

Вже у січні 2025 року відновляться аукціони та на продаж буде виставлено більш 200 тис. т сировини

Минулого тижня новий голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив майже сенсаційну новину. За його словами, і Кабмін, і усі відомства, і сама УЗ процедурно готові до розблокування аукціонів із продажу металобрухту після річної паузи.

"Дійсно, раніше це питання застрягло через тупикові позиції. Зараз ми знайшли рішення. З нашим міністерством вже все чітко відпрацьовано, з Мінфіном усе погоджено. Тому я вірю, що найближчим часом ми все це розморозимо", — сказав топменеджер під час свого виступу на Інфраструктурному дні ЕБА.

Перцовський також відмітив, що відновлення брухтових тендерів вигідно для самої УЗ з операційної точки зору. "В компанії вже багато накопичено брухту. Ми навіть зупинили порізку, оскільки не було можливості продавати його", — підкреслив голова правління УЗ, додавши, що наразі продажі брухту є пріоритетом №1.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" припинила проводити ці аукціони у жовтні 2023 року. Щобільше, компанія скасувала результати усіх проведених на той час торгів, а також поставила на паузу відвантаження брухту за так званими "замороженими" аукціонами, тобто тими, що відбулися до лютого 2022 року, але їх виконання не почалося.

"Основна причина зупинки торгів – це бюрократія та безгосподарність. Восени минулого року відбулися певні зміни в "нормативці", які, на думку "Укрзалізниці", унеможливили будь-яке відчуження майна, в т.ч. продаж брухту, без дозволу Кабміну. Аби розблокувати цей казус, потрібно було доповнити дві урядові постанови №1032 та №1054 буквально парою речень, повернувши прийняття рішення щодо брухту на рівень наглядової ради УЗ. Однак, цього не сталося, і бюрократичні ігри між різними відомствами тривають вже більше року", — говорить Володимир Головко, керівник Центру політичного аналізу.

Керівник аналітичного центру CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор економічних наук Ігор Гужва оцінює втрати "Укрзалізниці" від річної паузи у проведені брухтових аукціонів не менш ніж 0,5 млрд грн. "У 2022 році УЗ отримала додатковий дохід у розмірі 670 млн грн від реалізації брухту, у 2023-му цей показник, природно, впав до 460 млн грн. У будь-якому разі, це суттєві кошти для державної компанії у воюючої країни. Якщо аукціони відновляться у січні, то загальні збитки за 15 місяців непроведення торгів можуть досягти 1 млрд грн", — каже експерт.

Нагадаємо, що УЗ на початку весни 2024 року запевняла бізнес в тому, що в неї усе готово до відновлення брухтових аукціонів, в т.ч. персональні кабінети для покупців брухту, де вони можуть у режимі онлайн слідкувати за процесом збору, відвантаження та перевезення придбаного товару. Щобільше, компанія декларувала, що може, починаючи із березня, виставляти на торги 20 тис. т сировини щомісячно. Тобто станом на січень 2025 року в УЗ під продаж вже є гарантовано 220 тис. т брухту.

"Ці обсяги наразі дуже потрібні ринку та металургійній галузі. Починаючи із травня, виплавка сталі на українських метзаводах скорочується. Тобто наша металургія падає 5 місяць поспіль. Тоді як додаткові обсяги брухту можуть розвернути цей тренд у бік зростання металургійного виробництва – а це, своєю чергою, збільшення сплати податків, робота для "суміжних" галузей. По суті, відновлення аукціонів УЗ дасть мультиплікативний ефект для економіки країни", — вважає Ігор Гужва.

Водночас Володимир Головко нагадує, що зимовий період є завжди складним для українських металургів з точки зору забезпечення сировиною. "Сезонний дефіцит брухту, заводи працюють, в основному, зі складських запасів. При цьому трейдери часто вдаються до маніпуляцій, притримуючи обсяги з метою штучного зростання цін на металобрухт, тоді як поставки брухту на експорт демонструють максимальні показники вже черговий місяць поспіль", — підкреслює він.

Тому, на думку Ігоря Гужви, розблокування аукціонів УЗ є вкрай важливим. "Це, без перебільшення, буде справою державного значення. Окрім фізичного закриття дефіциту сировини, брухт УЗ збалансує український ринок мінімум до літа 2025 року та зіб’є штучне зростання цін, яке трейдери традиційно організують у січні-лютому", — констатував керівник CMD-Ukraine.