Трампу и Си это не нужно. Зачем Путину трехсторонняя встреча России, США и Китая

От подобного саммита выигрывает только глава Кремля

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Вероятная трехсторонняя встреча глав США, Китая и РФ во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может иметь очень плохие последствия для Украины. В частности, ее результатом может стать попытка заставить наше государство капитулировать в войне.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, член фракции "Слуга народа" Александр Мережко. В то же время, по его словам, сам факт такой встречи вряд ли сыграет на пользу КНР и США.

Нардеп подчеркнул, что трехсторонняя встреча России, США и Китая имеет угрожающий формат как для Украины, так и всего остального мира.

"Проблема в том, что результатом такой встречи может стать попытка заставить Украину капитулировать. В таком формате там просто нет тех, кто защищал бы наши интересы и даже международное право. Путин стремится к уничтожению Украины. Китай помогает Путину и является его старшим партнером. Трамп, к сожалению, не заинтересован в победе Украины. То есть, ничего хорошего для Украины из такой встречи не получится", — подчеркнул Мережко.

Он пояснил, что встреча в таком формате нужна в первую очередь главе Кремля. Это позволит Путину показать, что РФ может на равных разговаривать с великими мировыми государствами.

"Путину нужен такой формат для того, чтобы создать иллюзию, что Россия якобы является "великим государством" на уровне с США и Китаем и принимает участие в решении судьбы других государств и мира. На самом деле Россия уже давно не великая держава. Это больная агрессивная региональная империя в состоянии агонии и упадка", — сказал Мережко.

Александр Мережко

В то же время нардеп выразил сомнение, что подобная встреча заинтересует США и Китай. В частности, из-за того, что эти страны опасаются репутационных потерь, которые могут понести из-за последствий этого саммита.

"Китай вряд ли захочет открыто принять участие в расчленении Украины. Это было бы ударом по его имиджу, хотя Пекин и продолжает поддерживать российскую военную машину. В Китае не хотели бы, чтобы возникла историческая ассоциация с похожими "саммитами", на которых решали судьбу других стран без их участия. Потому что КНР однажды сама была жертвой таких расчленений при участии России", — объяснил Мережко.

Он отметил, что такая встреча не нужна сейчас и главе Белого дома. Ведь у Дональда Трампа сейчас другие проблемы перед промежуточными выборами в США.

"Подумаем с точки зрения Трампа. Согласиться на встречу без участия Украины – это будет очень плохо выглядеть. И его будут критиковать как в Америке, так и в Европе, ведь это будет выглядеть как повторение Мюнхенского сговора 1938 года. Трампу это сейчас не нужно. Скорее всего, Трамп и Си промолчат или вежливо откажутся. Тем более что они уже встречались и все обсудили без Путина. Трамп может согласиться на встречу, если будет согласован план прекращения войны в Украине. А его нет. Встреча нужна только Путину, и он сам понимает, что этого никто больше не хочет", — отметил нардеп.

Александр Мережко

Он добавил, что международные встречи по остановке боевых действий очень нужны. Однако они могут иметь место только при участии Украины и Евросоюза.

"Нужен другой формат – обязательно при участии самой Украины и наших европейских союзников. Но на это не согласится Путин. Он никогда не согласится на встречу Зеленский-Трамп-Путин, ведь для этого придется признать, что Украина субъектная. А он же хочет решать судьбу Украины без нее самой, только с другими великими государствами. Как "равный среди равных". Поэтому и предлагает как альтернативу, что он за мир в формат великих держав", — резюмировал Мережко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего хотят от войны в Украине США, Китай и ЕС.