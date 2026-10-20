В Украине есть целый город бобров, где бывал Иван Франко: как туда добраться (карта и фото)

Название городка связывают с древним промыслом

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Во Львовской области есть город, где когда-то проходили королевские ярмарки, а его название связывают с бобрами. Бибрка пережила пожары и войны, но сохранила немало интересных историй.

"Телеграф" расскажет, как здесь появились рогалики, где бывал Иван Франко и что еще скрывает город.

Почему город назвали Бибркой

Бибрка расположена примерно в 36 километрах от Львова, в долине реки Боберки. Происхождение названия связывают с бобрами, которые когда-то водились в здешних заболоченных местах.

По одной из версий, сюда приезжали охотники из княжеского Звенигорода. Урочище Боберка, или Бибрка, могло означать местность, богатую бобрами, на которых охотились еще во времена Руси.

Флаг Бибрки

Герб Бибрки

Название одноименной реки упоминается в Галицко-Волынской летописи под 1211 годом, хотя исследователи не пришли к единому мнению о том, идет ли речь именно о поселении. Первое известное письменное упоминание о Бибрке датируется 1436 годом.

Королевские ярмарки и старинные храмы

В 1469 году Бибрка получила магдебургское право от короля Казимира IV. Горожане могли проводить еженедельные торги и две ярмарки в год, а в 1569 году король Сигизмунд II Август разрешил проводить уже три ярмарки и торговать дважды в неделю.

Среди самых интересных исторических памятников города – костел святых Николая и Анны, основанный Завишей Черным в 1405 году. Храм с каменной колокольней относится к памятникам национального значения.

Костёл святых Николая и Анны. Фото: Украина Инкогнито

В Бибрке есть и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1906 году по проекту архитектора Василия Нагорного. О многокультурном прошлом города напоминают остатки двух синагог, одна из которых появилась еще в 1821 году.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Рогалики, пережившие ссылку в Сибирь

В начале XX века местный предприниматель Леон Урбанский построил на реке Боберке вальцовый комбинат, где производили муку первого сорта.

Он также выпекал рогалики и развозил их горожанам на тележке. До Первой мировой войны эта выпечка стала особенно популярной.

В 1939 году советская власть конфисковала имущество Урбанского, а его самого вместе с семьей отправила в ссылку в Сибирь. Однако история местных рогаликов на этом не закончилась: рецепт сохранился, и сегодня эту гастрономическую традицию возрождают.

Где отдыхал Иван Франко

Бибрка связана и с украинской литературой. В 1880-х годах здесь преподавала писательница Ульяна Кравченко, к которой приезжал Иван Франко.

Согласно местным историческим описаниям, любимым местом отдыха писателя был высокий поросший соснами холм с часовней.

Город, которому не раз приходилось начинать сначала

Бибрка пережила немало испытаний. В 1474 году сильный пожар уничтожил почти весь город, а в 1502 году его разорили турецко-татарские войска. В XVII веке новые разрушения принесли войны: согласно историческим описаниям, в 1661 году здесь осталось всего 26 домов вместо примерно 150.

Отдельной трагической страницей стало уничтожение еврейской общины во время Второй мировой войны. До этого евреи составляли значительную часть населения и играли важную роль в торговле и общественной жизни города.

Бибрка была и местом политического подъема. 3 марта 1918 года здесь состоялось вече в поддержку Украинской Народной Республики, которое, по данным краеведов, собрало до 20 тысяч жителей уезда.

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