Бесплатно и с незабываемым видом: где находится самый красивый спортзал в Украине

Локацию часто выбирают не для спорта

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычная спортивная площадка в Косове с перекладиной и несколькими тренажерами выделяется не крутым оборудованием, а невероятным видом. Он так впечатлил Николая Павлуна из Ровно, что тот сравнил площадку с самыми топовыми спортзалами.

Мужчина опубликовал видео с площадки для тренировок над Рыбницей, неподалеку от водопада Косовский Гук. "Ты можешь ходить в самый топовый спортзал, но Косов плюет тебе в лицо", – написал Николай Павлун, восхищаясь площадкой. Он также дал приблизительные координаты.

Тренажеры прямо над рекой

Это небольшая площадка для тренировок под открытым небом на каменистом берегу. Здесь есть тренажеры и скамья со штангой. За ограждением рядом течет река, а вокруг – деревья, скалистый склон и осенняя листва.

Любоваться красотой природы можно, даже не тренируясь

Тренироваться с таким видом можно уже не первый год. Площадку здесь оборудовали местные жители десятки лет назад, инициатором был Василий Крицкалюк. Она сильно пострадала от нескольких наводнений, но каждый раз ее восстанавливали.

Спортивная площадка у реки привлекает видом не меньше, чем возможностью тренироваться / huculia.info, 2014 год

"Это пока что лучший спортзал, который я видела"

В комментариях поддержали восхищение Павлуна. Пользовательница bozhe.vilna_ya назвала площадку лучшим спортзалом из тех, что ей доводилось видеть. Другой пользователь, molodist_, напомнил, что после занятий на тренажерах можно окунуться в воду: "Знакомое место) После тренажеров – окунуться".

Комментаторы пишут, что площадку регулярно используют для тренировок. По наблюдениям shafran_hills, каждый раз, когда автор комментария проезжает мимо, там кто-то занимается. Пользователь aktyvni_parky похвалил вид и поблагодарил людей, которые обустроили спортивное пространство на берегу Рыбницы. "Тренироваться с таким видом – кайф! Большое спасибо людям, которые ее обустроили", – говорится в комментарии.

В комментариях хвалят вид

Как сообщал "Телеграф", в Ивано-Франковске мужчина вел козу на поводке. Животное прогуливалось среди городских прохожих на улице Коновальца. Комментаторы отреагировали по-разному: одни шутили, а другие не сочли увиденное странным.