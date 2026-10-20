Не выбрасывайте одинокие носки: осенью из них можно сделать кое-что полезное

Понадобятся только чистые носки и семена

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Носку, который давно ждет пару, найдется применение на дереве. Его нужно наполнить семенами, завязать сверху и подвесить на ветку – получится простая кормушка для птиц.

Такой способ рекомендуют эксперты по садоводству из Gardening Know How, пишет Mirror. В прохладную осеннюю погоду дополнительный корм помогает птицам пополнять запасы энергии.

Как сделать кормушку из носка

Принцип тот же, что и у готовых кормушек для вьюрковых птиц. Их обычно изготавливают из воздухопроницаемой сетки и наполняют мелкими семенами. Маленькие птицы цепляются за поверхность и достают корм через отверстия. Мягкая ткань носка тоже служит им опорой во время кормления.

Возьмите чистый носок, насыпьте внутрь корм для птиц и завяжите верх узлом. Затем подвесьте его на ветку дерева или крючок. Птицы должны доставать семена через ткань – на этом и основана идея такой кормушки.

Старый носок можно превратить в кормушку, наполнив его семенами

Какие семена положить внутрь

Для кормушки, из которой птицы достают корм через ткань, подойдут мелкие семена. Именно ими наполняют сетчатые кормушки, которые эксперты советуют взять за образец. Один из предложенных ими вариантов – семена нигера, или нуга, масличного растения с высоким содержанием белка.

Если вы ищете универсальный корм для садовых птиц, эксперты Otter Garden Centres советуют начать с очищенных семян подсолнечника. Птицам не придется тратить время на шелушение, а под кормушкой не останется шелухи. Такие семена любят щеглы, синицы, воробьи и зарянки.

В холодную осеннюю погоду особенно полезен корм с высоким содержанием жира: он дает птицам дополнительную энергию. Для подкормки в саду подойдут жировые шарики, гранулы и другие корма на жировой основе. Их охотно едят воробьи, скворцы, дятлы и поползни.

Где повесить кормушку и когда ее заменять

Выберите место, куда птицы смогут легко подлететь и где будут защищены от непогоды и хищников. Не вешайте кормушку вплотную к густым зарослям: там могут притаиться кошки и напасть на птиц, пока те едят.

Регулярно проверяйте самодельную кормушку. Если носок намок, сильно загрязнился или покрылся плесенью, замените его, чтобы птицы не заболели.

Как сообщал "Телеграф", одинокий носок можно использовать для уборки труднодоступных мест в доме. Так он получает вторую жизнь, а вы экономите на специальных салфетках.