Украина поднимает ставки, это правильно, — Климкин о стратегии Зеленского

Удары по российским объектам дают Киеву рычаги для переговоров и не позволяют Путину единолично контролировать эскалацию

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Стратегия президента Владимира Зеленского – повышать ставки. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, это правильный подход: так Украина сохранит влияние на ход войны и будущие договоренности. Без давления на Россию Киев потеряет рычаги влияния, а Москва будет контролировать эскалацию.

Об этом Павел Климкин рассказал в интервью Radio NV. Он объяснил, как удары по российским объектам укрепляют позиции Украины и почему сейчас нельзя отказываться от этой стратегии.

Почему Украине нужно повышать ставки

Климкин подчеркнул: Украина много работала и многим пожертвовала, чтобы иметь возможность влиять на события. Ее субъектность ограничена, но страна должна сохранять существенное влияние на происходящее внутри нее и вокруг. Это важно даже тогда, когда Украина не может самостоятельно определять всю повестку дня.

"Стратегия Владимира Зеленского на сегодня – это повышение ставок. Правильная ли это стратегия? Я считаю, что да. Потому что если мы не будем повышать ставки в сегодняшних реалиях, то нами будут играть, а наша субъектность будет равна нулю", – сказал Павел Климкин.

На вопрос, может ли Украина сейчас отказаться от такого подхода и не повышать ставки, бывший министр ответил отрицательно. Он объяснил, что эта стратегия позволяет Украине оставаться самостоятельным игроком в войне.

Как удары по НПЗ и дата-центрам создают рычаги влияния

По словам Климкина, Украина постоянно подкрепляла повышение ставок ударами по российским объектам – нефтеперерабатывающим заводам, дата-центрам и другим целям. Особенно важными он назвал дата-центры : удары по ним нарушают работу систем, от которых зависит функционирование российской экономики и общества.

Дроны атаковали дата-центр "Яндекса". Фото: Exilenova+, 11 октября

Удары по НПЗ сужают возможности России поставлять топливо, в том числе на внутренний рынок, и влияют на формирование ее стратегии, пояснил дипломат. Он напомнил, что страна традиционно зависит от топлива и стремится поддерживать достаточно низкие цены на него.

"Если не давить на Россию, это означает, что у нас нет рычагов ни сейчас, ни в переговорном процессе, ни для договоренностей о будущей архитектуре безопасности", – сказал Павел Климкин.

Климкин также объяснил требование Владимира Путина передать контролируемую Украиной часть Донбасса. По его мнению, эта территория нужна российскому руководителю, чтобы показать части населения РФ результат и получить позиции для одного или нескольких последующих нападений на Левобережную Украину и, возможно, другие территории. Дипломат добавил, что о таких намерениях открыто пишут в российских пабликах.

Как превратить давление в политические договоренности

Климкин назвал нынешнюю международную реальность транзакционным миром: правила в нем почти не действуют, вместо этого преобладает принцип взаимного обмена. Вспомнив слова Дональда Трампа о "картах", дипломат подчеркнул, что рычаги влияния у Украины уже есть, хотя они и слабее, чем хотелось бы. Теперь их нужно воплотить в договоренности о настоящем и будущем Украины.

"Когда ты сидишь под ракетами, бомбами или дронами, мы очень хорошо понимаем, что торговаться до конца, и я сознательно использую это циничное слово, – это, в принципе, залог не только какой-то приемлемой жизни этой зимой, но и выживания в целом", – сказал Павел Климкин.

По мнению Климкина, многие партнеры Украины понимают эту необходимость теоретически, но не на практике. Причина, пояснил он, в том, что многие из них боятся ехать в Украину, потому что не знают, с чем здесь столкнутся.

Рычаги влияния нужны и для возможных договоренностей о частичном или секторальном прекращении огня, подчеркнул дипломат. Украина не должна позволить Путину контролировать эскалацию и должна сохранить собственную роль в определении хода войны.