eSIM или физическая SIM-карта: что выбрать для своего смартфона
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Все плюсы и минусы eSIM и физических SIM-карт в телефоне.
Технологии мобильной связи не стоят на месте, и традиционные физические SIM-карты постепенно уступают место их цифровому аналогу – eSIM. Во многих современных смартфонах, смарт-часах и планшетах уже есть поддержка eSIM.
Но действительно ли она удобнее привычных "симок"? "Телеграф" рассмотрел все плюсы и минусы обоих форматов в реальном использовании.
Что такое eSIM и чем он отличается от физической SIM?
Физическая SIM-карта – это традиционный чип, вставляемый в смартфон или другое устройство. Он может быть стандартного размера, microSIM или nanoSIM.
eSIM (Embedded SIM) – это встроенный модуль в устройстве, который может хранить данные об операторе и не требует физического носителя. Активация происходит путем сканирования QR-кода или загрузки данных оператора через интернет.
Преимущества eSIM
- Удобство подключения
Для активации не нужно идти в салон связи – достаточно получить QR-код от оператора и несколько минут времени. Это особенно полезно в путешествиях, когда нужно быстро сменить оператора.
- Возможность использовать несколько номеров
eSIM позволяет хранить несколько тарифов или номеров от разных операторов. Это идеальный вариант для тех, кто часто путешествует или имеет отдельные номера для работы и личного использования.
- Меньше рисков потери или повреждения
Физические SIM-карты могут быть потеряны или случайно повреждены. eSIM встроена в устройство, поэтому таких проблем нет.
- Дополнительная защита от кражи
Если вор украдет телефон, он не сможет просто извлечь SIM-карту и использовать ее в другом устройстве. eSIM привязана к вашему аккаунту, что затрудняет несанкционированное использование номера.
- Экологичность
Поскольку eSIM не нуждается в пластиковых картах и упаковках, это уменьшает электронный и пластиковый мусор.
Недостатки eSIM
- Не все операторы поддерживают eSIM
В Украине eSIM уже предлагают основные операторы (Kyivstar, Vodafone, lifecell), но далеко не все региональные компании и виртуальные операторы предоставляют такую возможность.
- Более сложная замена в случае поломки телефона
Если смартфон сломался или его нужно отправить в ремонт, перенести eSIM на другое устройство может оказаться сложнее, чем просто переставить физическую SIM.
- Требуется совместимое устройство
Не все телефоны поддерживают eSIM. К примеру, она есть в iPhone (с 2018 года), некоторых моделях Samsung, Google Pixel и другие, но более дешевые или более старые модели телефонов работают только с физическими SIM-картами.
- Риск отключения без доступа к сети
Если по каким-либо причинам телефон сбрасывает настройки или происходит сбой в сети, переустановка eSIM без доступа к Wi-Fi может быть проблематичной.
Преимущества физической SIM-карты
- Универсальность
Физические SIM-карты поддерживают все мобильные операторы даже в самых отдаленных регионах.
- Быстрая замена
При поломке телефона или разряженной батареи можно просто переставить SIM в любое другое устройство.
- Простота использования
Не нужно сканировать QR-коды или загружать данные – достаточно просто вставить SIM-карту в телефон.
- Лучше подходит для кнопочных телефонов и старых смартфонов
Многие до сих пор используют кнопочные телефоны или более старые модели смартфонов, которые поддерживают только физические SIM.
Недостатки физической SIM-карты
- Риск потери или повреждения
SIM-карту можно потерять или случайно повредить при смене телефона.
- Ограниченное количество номеров
В большинстве смартфонов можно использовать не более двух физических SIM-карт, тогда как eSIM позволяет хранить несколько профилей одновременно.
- Не так удобна в путешествиях
Покупая местную SIM-карту за границей, придется вручную менять ее в телефоне, в то время как eSIM позволяет подключить тариф оператора буквально за несколько минут.
Что лучше выбрать?
Все зависит от ваших потребностей:
- Если вы много путешествуете, eSIM станет идеальным выбором, ведь позволяет быстро менять операторов без физической замены карты.
- Если у вас старый телефон или кнопочная модель – тогда физическая SIM единственный вариант.
- Если важна безопасность – eSIM лучше защищена от воровства и дублирования.
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