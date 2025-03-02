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eSIM или физическая SIM-карта: что выбрать для своего смартфона

Автор
Елена Завальнюк
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Автор
eSIM и физическая SIM-карта
eSIM и физическая SIM-карта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Все плюсы и минусы eSIM и физических SIM-карт в телефоне.

Технологии мобильной связи не стоят на месте, и традиционные физические SIM-карты постепенно уступают место их цифровому аналогу – eSIM. Во многих современных смартфонах, смарт-часах и планшетах уже есть поддержка eSIM.

Но действительно ли она удобнее привычных "симок"? "Телеграф" рассмотрел все плюсы и минусы обоих форматов в реальном использовании.

Что такое eSIM и чем он отличается от физической SIM?

Физическая SIM-карта – это традиционный чип, вставляемый в смартфон или другое устройство. Он может быть стандартного размера, microSIM или nanoSIM.

eSIM (Embedded SIM) – это встроенный модуль в устройстве, который может хранить данные об операторе и не требует физического носителя. Активация происходит путем сканирования QR-кода или загрузки данных оператора через интернет.

Преимущества eSIM

  • Удобство подключения

Для активации не нужно идти в салон связи – достаточно получить QR-код от оператора и несколько минут времени. Это особенно полезно в путешествиях, когда нужно быстро сменить оператора.

  • Возможность использовать несколько номеров

eSIM позволяет хранить несколько тарифов или номеров от разных операторов. Это идеальный вариант для тех, кто часто путешествует или имеет отдельные номера для работы и личного использования.

  • Меньше рисков потери или повреждения

Физические SIM-карты могут быть потеряны или случайно повреждены. eSIM встроена в устройство, поэтому таких проблем нет.

  • Дополнительная защита от кражи

Если вор украдет телефон, он не сможет просто извлечь SIM-карту и использовать ее в другом устройстве. eSIM привязана к вашему аккаунту, что затрудняет несанкционированное использование номера.

  • Экологичность

Поскольку eSIM не нуждается в пластиковых картах и упаковках, это уменьшает электронный и пластиковый мусор.

Недостатки eSIM

  • Не все операторы поддерживают eSIM

В Украине eSIM уже предлагают основные операторы (Kyivstar, Vodafone, lifecell), но далеко не все региональные компании и виртуальные операторы предоставляют такую возможность.

  • Более сложная замена в случае поломки телефона

Если смартфон сломался или его нужно отправить в ремонт, перенести eSIM на другое устройство может оказаться сложнее, чем просто переставить физическую SIM.

  • Требуется совместимое устройство

Не все телефоны поддерживают eSIM. К примеру, она есть в iPhone (с 2018 года), некоторых моделях Samsung, Google Pixel и другие, но более дешевые или более старые модели телефонов работают только с физическими SIM-картами.

  • Риск отключения без доступа к сети

Если по каким-либо причинам телефон сбрасывает настройки или происходит сбой в сети, переустановка eSIM без доступа к Wi-Fi может быть проблематичной.

Преимущества физической SIM-карты

  • Универсальность

Физические SIM-карты поддерживают все мобильные операторы даже в самых отдаленных регионах.

  • Быстрая замена

При поломке телефона или разряженной батареи можно просто переставить SIM в любое другое устройство.

  • Простота использования

Не нужно сканировать QR-коды или загружать данные – достаточно просто вставить SIM-карту в телефон.

  • Лучше подходит для кнопочных телефонов и старых смартфонов

Многие до сих пор используют кнопочные телефоны или более старые модели смартфонов, которые поддерживают только физические SIM.

Недостатки физической SIM-карты

  • Риск потери или повреждения

SIM-карту можно потерять или случайно повредить при смене телефона.

  • Ограниченное количество номеров

В большинстве смартфонов можно использовать не более двух физических SIM-карт, тогда как eSIM позволяет хранить несколько профилей одновременно.

  • Не так удобна в путешествиях

Покупая местную SIM-карту за границей, придется вручную менять ее в телефоне, в то время как eSIM позволяет подключить тариф оператора буквально за несколько минут.

Что лучше выбрать?

Все зависит от ваших потребностей:

  • Если вы много путешествуете, eSIM станет идеальным выбором, ведь позволяет быстро менять операторов без физической замены карты.
  • Если у вас старый телефон или кнопочная модель – тогда физическая SIM единственный вариант.
  • Если важна безопасность – eSIM лучше защищена от воровства и дублирования.

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