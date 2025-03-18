"Я оплачиваю услуги, но осталась без связи": клиенты Киевстара жалуются на работу операторов

Почему клиентка Киевстара за границей осталась без связи?

Клиентка Киевстара, которая пользуется услугами компании уже 20 лет, столкнулась с серьезными трудностями, пытаясь восстановить свой номер после потери устройства. Особенно досадно, что все попытки найти решение оставили ее без доступа ко многим важным сервисам, таким как банкинг, несмотря на то, что услуги компании продолжают оплачиваться.

Находящаяся за рубежом клиентка в своем обращении к Киевстару через официальную страницу в Facebook выразила возмущение сложностью получения поддержки от оператора. Она сообщила, что несколько месяцев не могла связаться с живым консультантом — автоответчик в этом вопросе оказался бессилен.

Девушка отметила, что потеря eSIM лишила ее возможности получать SMS, необходимые для авторизации в приложениях или личных сообщениях. Таким образом она оказалась в замкнутом круге: без доступа к СМС, с невозможностью завершить авторизацию и восстановить номер.

Ответ Киевстара

На свое обращение клиентка получила стандартный ответ: ей было предложено отправить номер и детали ситуации в личные сообщения. Однако это не решило проблему, ведь для авторизации в частных сообщениях нужна именно та СМС, которую клиентка физически не может получить.

Впоследствии оператор объяснил, что вопрос можно решить без СМС, если клиент предоставит достаточное количество информации о своем номере телефона.

Почему это важно?

Ситуация отмечает серьезный недостаток в системе поддержки Киевстара, которая зависит от авторизации через СМС. Для клиентов, лишившихся доступа к своим номерам, это создает значительные барьеры в восстановлении услуг.

Клиенты ожидают не только качественной связи, но простого и удобного доступа к поддержке в сложных ситуациях. Для многих, особенно находящихся за границей или в экстренных условиях, такие проблемы могут стать критическими.

Этот случай показывает необходимость внедрения альтернативных методов идентификации для клиентов, не имеющих доступа к своему номеру. Это может быть дополнительная верификация по электронной почте, социальным сетям или даже голосовой звонок с подтверждением личности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оператор мобильной связи Киевстар запустил новую акцию "Счастливый день для абонентов контракта", позволяющую пользователям контрактных тарифов получить безлимитный мобильный интернет всего за 1 гривну.