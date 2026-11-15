Ничего покупать не придется: как быстро освободить место на телефоне

Очистка кеша удаляет временные файлы, а команда "Очистить память" навсегда удаляет все данные приложения

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Когда хранилище смартфона заполнено, освободить его можно встроенными средствами: удалить ненужные загрузки, временные файлы и приложения. На Android и iPhone для этого есть настройки, которые помогают найти, что занимает место.

Google рекомендует начать с раздела "Память" в настройках Android и выбрать нужную категорию. Там можно перейти к фотографиям, видео и приложениям, которыми давно не пользовались.

Как найти то, что занимает больше всего места

На Android откройте "Настройки", нажмите "Память", а затем – "Освободить место". Прокрутите экран до нужной категории и нажмите "Выбрать файлы". Если нужной категории нет, перейдите к пункту "Обзор".

Отметьте ненужные файлы и нажмите "Переместить файлы в корзину". В этом меню можно выбрать отдельные объекты или сразу все файлы из списка.

На iPhone путь другой: "Настройки" – "Основные" – "Хранилище iPhone". Apple рекомендует воспользоваться этим разделом, чтобы увидеть, что занимает больше всего места. Уменьшить занятый объем можно, удалив ненужные приложения, музыку, фильмы, телешоу или книги.

Как очистить кеш и удалить ненужные приложения

На Android кеш приложения обычно очищается через настройки телефона. Названия пунктов и путь к ним зависят от модели устройства. Команда "Очистить кеш" удаляет временные данные, однако при следующем открытии некоторые приложения могут работать медленнее. Команда "Очистить память" навсегда удаляет все данные приложения.

Перед удалением всех данных приложения Google советует убрать лишний контент в самом приложении Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Приложения, которыми вы уже не пользуетесь, можно удалить. На Android их потом можно загрузить снова, а за уже купленное приложение повторно платить не придется. На iPhone удаление ненужных приложений также входит в число способов уменьшить объем занятого хранилища.

Что делать с фотографиями и загрузками

Загруженные фильмы и музыка тоже занимают место на устройстве. Удалять такой контент нужно в приложении, в котором его загрузили. Например, в YouTube Music или Google TV для этого есть управление загрузками.

Если фотографии и видео автоматически загружаются в Google Фото, их локальные копии можно удалить с телефона. Резервные копии останутся доступными в приложении при наличии интернета.

Для автоматического удаления уже загруженных в облако фотографий и видео на Android предусмотрена "Умная память": откройте "Память" – "Освободить место", нажмите значок настроек и включите эту опцию.

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