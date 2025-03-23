Обновленные тарифы Vodafone: кого коснутся изменения с 1 апреля

Vodafone обновил тарифы: что нового для абонентов в 2025 году?

С 1 апреля 2025 года Vodafone запускает обновленную линейку бизнес-тарифов, адаптированную к потребностям корпоративных клиентов. Учитывая растущее использование мобильной связи, оператор увеличивает объем мобильного интернета и количество минут для звонков по Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Vodafone. Почти все тарифы получили обновление, а именно:

Business Pro – 40 ГБ интернета, 300 минут по Украине за 270 грн/мес.

– 40 ГБ интернета, 300 минут по Украине за 270 грн/мес. Business Unlim – безлимитный интернет, 500 минут за 360 грн/мес.

– безлимитный интернет, 500 минут за 360 грн/мес. Business Unlim Plus – безлимитный интернет, 600 минут за 450 грн/мес.

– безлимитный интернет, 600 минут за 450 грн/мес. Business Ultra L – безлимитный интернет, 1200 минут за 600 грн/мес.

– безлимитный интернет, 1200 минут за 600 грн/мес. Business Ultra XL – безлимитный интернет, 2000 минут за 850 грн/мес.

– безлимитный интернет, 2000 минут за 850 грн/мес. Red Business S, Red Business M – увеличено количество гигабайтов и минут для звонков по Украине.

Обновленные тарифы обеспечат еще больше возможностей для эффективной работы бизнес-клиентов.

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