Оновлені тарифи Vodafone: кого торкнуться зміни з 1 квітня

Vodafone оновив тарифи: що нового для абонентів у 2025 році?

З 1 квітня 2025 року Vodafone запускає оновлену лінійку бізнес-тарифів, адаптовану до потреб корпоративних клієнтів. Враховуючи зростаюче використання мобільного зв’язку, оператор збільшує обсяги мобільного інтернету та кількість хвилин для дзвінків по Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Vodafone. Майже всі тарифи отримали оновлення, а саме:

Business Pro – 40 ГБ інтернету, 300 хвилин по Україні за 270 грн/міс.

– 40 ГБ інтернету, 300 хвилин по Україні за 270 грн/міс. Business Unlim – безлімітний інтернет, 500 хвилин за 360 грн/міс.

– безлімітний інтернет, 500 хвилин за 360 грн/міс. Business Unlim Plus – безлімітний інтернет, 600 хвилин за 450 грн/міс.

– безлімітний інтернет, 600 хвилин за 450 грн/міс. Business Ultra L – безлімітний інтернет, 1 200 хвилин за 600 грн/міс.

– безлімітний інтернет, 1 200 хвилин за 600 грн/міс. Business Ultra XL – безлімітний інтернет, 2 000 хвилин за 850 грн/міс.

– безлімітний інтернет, 2 000 хвилин за 850 грн/міс. Red Business S, Red Business M – збільшено кількість гігабайтів та хвилин для дзвінків по Україні.

Оновлені тарифи забезпечать ще більше можливостей для ефективної роботи бізнес-клієнтів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що оператор зв’язку Київстар запроваджує спеціальну знижку на послуги розсилок для корпоративних клієнтів. З 1 квітня по 1 жовтня 2025 року компанії зможуть скористатися знижкою до 25% на платформі ADWISOR.