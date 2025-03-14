"Это полное дно!" – клиенты жалуются на качество обслуживания Vodafone

Часы ожидания и ни единого ответа: клиенты Vodafone возмущены.

Клиенты мобильного оператора Vodafone массово жалуются на невозможность связаться со службой поддержки. Звонки на горячую линию могут занять 30 минут, но клиенты не получают необходимую помощь. В то же время попытки написать в онлайн-чат тоже не дают результата — сообщения остаются без ответа месяцами.

Часы ожидания без результата

Пользователи сообщают, что по два дня не могут дозвониться оператору по номеру 111. Ожидание на линии длится десятки минут, после чего клиент получает только стандартные отписки типа "ваша жалоба принята, оповестим ответственных". Во многих случаях проблемы остаются нерешенными.

"Уже второй день невозможно связаться со службой поддержки! Жду линии по 30 минут, а когда отвечают — просто повторяют заготовленные фразы, но помочь никто не может!" – жалуется один из абонентов.

Полный игнор в чате поддержки

Не лучше ситуация и в чате технической поддержки Vodafone. Некоторые клиенты ждут ответов еще с июля 2024 года, но до сих пор не получили никакой реакции. Также люди жалуются, что даже в физических отделениях им помочь не могут.

"Хочу подать официальную жалобу на игнорирование моих обращений. Я писала в чат поддержки еще в июле 2024 года, но никто не ответил! Звонки тоже безрезультатны — сегодня ждала 18 минут, так и не дождалась оператора. Даже в отделении мне не смогли помочь!" — возмущается клиентка.

Абоненты возмущены: "Контрактная связь без привилегий"

Клиенты контрактной связи Vodafone ожидают качественного обслуживания, однако на практике сталкиваются с теми же проблемами, что и пользователи предоплаченных тарифов. Отсутствие обратной связи и невозможность получить помощь заставляют людей искать альтернативу.

Качество обслуживания мобильного оператора вызывает все большее негодование среди абонентов. Vodafone пока не прокомментировал ситуацию, а клиенты продолжают оставлять негативные отзывы и искать способы получить ответы на свои вопросы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что мобильный оператор lifecell объявил об изменении стоимости тарифных планов линейки "Смарт Семья". Начиная с 19 марта 2025 года абонентам придется платить больше за пакеты S, M и L.