Некоторые украинцы смогут получить большую скидку от одного из мобильных операторов: на какие услуги

С 1 апреля один из операторов вводит скидки до 25% на услуги для бизнеса. Узнайте, как воспользоваться выгодным предложением.

Оператор связи "Киевстар" вводит специальную скидку на услуги рассылок для корпоративных клиентов. С 1 апреля по 1 октября 2025 г. компании смогут воспользоваться скидкой до 25% на платформе ADWISOR.

Об этом сообщается на официальном сайте оператора "Киевстар". Предприятия получат выгодные условия для таргетированных SMS- и Viber-рассылок, а также для триггерных SMS-сообщений.

Эта инициатива призвана поддержать украинский бизнес, работающий в сложных условиях и помогающий экономике страны. В настоящее время действуют такие тарифы на данныю услуги.

По словам представителей Киевстара, автоматическая скидка позволит компаниям эффективнее коммуникировать со своими клиентами и оптимизировать маркетинговые расходы. Воспользоваться предложением можно без дополнительных условий или предварительных заявок.

Подробнее о скидках и условиях их применения можно узнать на официальном сайте Киевстара или у представителей компании.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оператор мобильной связи Киевстар запустил новую акцию "Счастливый день для абонентов контракта", позволяющую пользователям контрактных тарифов получить безлимитный мобильный интернет всего за 1 гривну.