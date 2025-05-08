Доллар скачет: сколько стоит валюта в обменниках Киева
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Цена на заокеанскую валюту остается более-менее стабильной
В начале мая наличный курс продажи доллара находился в пределах 41,50–41,80 грн, а курс покупки – 41,10–41,45 грн. За неделю курс доллара снизился на 10–20 копеек.
Цена на евро тоже колеблется. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 8 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,43 грн
Евро (EUR): 47,07 грн
Злотый (PLN): 11,00 грн
Канадский доллар (CAD): 30,04 грн
Швейцарский франк (CHF): 50,24 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,36 грн — 41,45 грн
Евро (EUR): 47,20 грн — 47,40 грн
Злотый (PLN): 10,95 грн — 11,05 грн
Канадский доллар (CAD): 29,84 грн — 29,91 грн
Швейцарский франк (CHF): 50,02 грн — 50,14 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,36 грн — продажа 41,45 грн
Евро (EUR): покупка 47,19 грн — продажа 47,38 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продаж на черном рынке) доллара опустился на 10 копеек.
Покупка: 41,36 грн
Продажа: 41,45 грн
Ранее "Телеграф" писал, что 400 долларов можно легко накопить за год, если откладывать с зарплаты по 10%. Собрать значительную сумму долларов можно разными способами, в том числе и с помощью ежемесячных отложений.