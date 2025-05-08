Доллар скачет: сколько стоит валюта в обменниках Киева

Цена на заокеанскую валюту остается более-менее стабильной

В начале мая наличный курс продажи доллара находился в пределах 41,50–41,80 грн, а курс покупки – 41,10–41,45 грн. За неделю курс доллара снизился на 10–20 копеек.

Цена на евро тоже колеблется. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 8 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,43 грн

Евро (EUR): 47,07 грн

Злотый (PLN): 11,00 грн

Канадский доллар (CAD): 30,04 грн

Швейцарский франк (CHF): 50,24 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,36 грн — 41,45 грн

Евро (EUR): 47,20 грн — 47,40 грн

Злотый (PLN): 10,95 грн — 11,05 грн

Канадский доллар (CAD): 29,84 грн — 29,91 грн

Швейцарский франк (CHF): 50,02 грн — 50,14 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,36 грн — продажа 41,45 грн

Евро (EUR): покупка 47,19 грн — продажа 47,38 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продаж на черном рынке) доллара опустился на 10 копеек.

Покупка: 41,36 грн

Продажа: 41,45 грн

Ранее "Телеграф" писал, что 400 долларов можно легко накопить за год, если откладывать с зарплаты по 10%. Собрать значительную сумму долларов можно разными способами, в том числе и с помощью ежемесячных отложений.