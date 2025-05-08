Евро может заменить доллар в Украине: как это отразится на украинцах и что стоит за заявлениями НБУ

К пересмотру базовой валюты для гривны подталкивают несколько факторов

Евро может заменить доллар в Украине. В Киеве говорят, что уже рассматривают возможность отойти от доллара США как валюты основной курсовой привязки.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Reuters. "Телеграф" рассказывает о том, что стоит за этим заявлением и что может измениться для украинцев в случае перехода страны на евро.

О чем говорит Пышный

Почему Украина начала посматривать в сторону евро

По его словам Пышного, к пересмотру базовой валюты для гривны подталкивают несколько факторов:

потенциальное вступление страны в Европейский Союз;

усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины;

"большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли".

Однако, как отметил Пышный, "эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки".

Что сейчас с долларом

По данным Reuters, после возвращения Дональда Трампа в кресло президента США доллар (.DXY) упал более чем на 9% по сравнению с корзиной основных валют, поскольку инвесторы отказываются от владения американскими активами.

Однако, Пышный обращает внимание на том, что сделки с долларом США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка.

"Но доля операций в евро растет в большинстве сегментов, хотя "пока умеренно", — добавил он.

О базовой валюте в Украине

Как объясняет РБК-Украина, в настоящее время официальный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по отношению к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.

Что значит смена базовой валюты для простых украинцев

Как ранее в комментарии "Телеграфу" объяснял экономический эксперт Олег Гетман, рядовые граждане вообще не заметят этого перехода.

"Люди как видели курсы – доллар, фунты, евро – в обменниках, так они их и будут видеть. Единственное, что изменится – это механизм формирования курса. Если раньше основой был доллар, а евро считали через кросс-курс, то теперь наоборот — базовой станет европейская валюта", — сказал эксперт.

Более подробно о том, что будет, если евро заменит доллар на украинском рынке валют, читайте в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Мнение эксперта

Вице-президент ICC Ukraine по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко в комментарии "Телеграфу" сказал, что считает данное заявление — больше декларативным.

"Оно очерчивает перспективы на будущее. Конкретные сроки этого перехода не указаны и вряд ли вообще известны. Сейчас это никак не скажется на экономике или рядовых гражданах. Такое заявление направлено на более глубокую интеграцию в экономику еврозоны в контексте интеграции Украины в ЕС", — говорит он.

О долларе и евро

"Всего более 70% мировых расчетов проходит в долларе. Доллар основная резервная валюта в мире которая, с началом тарифной войны, несколько потеряла (5-10%) по отношению к другим валютам, в то время как евро по чуть-чуть теряет свои позиции, его доля в международных расчетах упала до 21% в 2024 году, с 36% в 2020-2022 году.

В этом году курс евро за год вырос примерно на 5% по отношению к доллару. Если экспортировать в ЕС, то можно получать больше, но если импортировать за евро то и цена будет выше, то же касается и долгов и резервов", — объяснил Алексеенко.

Итог

"Я считаю это заявление более политическим, как еще один шаг на пути к интеграции в ЕС, экономического содержания в этом пока нет. Увидим, как и когда это будет реализовано на практике, тогда и можно будет сделать выводы относительно последствий для экономики Украины в целом", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько сейчас стоит валюта в обменниках Киева.