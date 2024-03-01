Укр

Киев возглавил рейтинг нарушений языкового закона

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нарушителей ждет штраф Новость обновлена 01 марта 2024, 16:26
Нарушителей ждет штраф. Фото Открытые источники

Ежегодно количество людей, которые привлекаются к ответственности за нарушение Закона о языке, растет

В минувшем году к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 3692 обращения о нарушении языкового закона. Наибольшее количество нарушений было традиционно зафиксировано в Киеве — столица возглавляет данный антирейтинг уже третий год подряд.

Чаще всего нарушители Закона о языке получают предупреждение. Подробнее о нарушении языкового закона в разных городах Украины рассказали в Опендатаботе.

Так, в 2023 году всего было зарегистрировано 3692 обращения о нарушении Закона о языке. Для сравнения, в 2022 году было зафиксировано 2844 случаев, а в 20213574 случая.

Количество обращений о нарушении Закона о языке

Наибольшее количество обращений зафиксировали в Киеве — 1345 случаев. В Харьковской области было зафиксировано 516 обращений, в Одесской области — 486 и на Днепропетровщине — 316 обращений.

Далее следуют такие области:

  • Киевская — 153
  • Запорожская — 63
  • Львовская — 59
  • Полтавская — 54
  • Николаевская — 53
  • Житомирская — 35
  • Винницкая и Черниговская — по 34
  • Сумская — 28
  • Закарпатская — 24
  • Донецкая — 21
  • Хмельницкая — 13
  • Черновецкая — 12
  • Волынская — 11
  • Ровенская и Тернопольская — по 10
  • Ивано-Франковская — 7
  • Луганская — 2
Нарушении языкового закона в 2023 году

Всего за 2023 год был составлен 131 протокол о нарушении языкового закона. В 2022 таких протоколов было составлено всего 46, а в 2021 году — 108.

Чаще всего к нарушителям применяют предупреждение. Если же ситуация повторяется, то человек получает штраф. В прошлом году предупреждение получил 61 человек, а еще к 21 нарушител оплатил штраф.

Напомним, что сейчас сумма штрафа составляет от 3400 грн до 11 900 гривен.

Количество протоколов за 2023 год

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская писательница назвала три угрозы внесения изменений в языковой закон. Она считает, что законопроект о защите прав нацменьшинств может угрожать украинскому языку.

Теги:
#Киев #Украинский язык #Языковой закон #Язык #Государственный язык