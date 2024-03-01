Киев возглавил рейтинг нарушений языкового закона
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Ежегодно количество людей, которые привлекаются к ответственности за нарушение Закона о языке, растет
В минувшем году к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 3692 обращения о нарушении языкового закона. Наибольшее количество нарушений было традиционно зафиксировано в Киеве — столица возглавляет данный антирейтинг уже третий год подряд.
Чаще всего нарушители Закона о языке получают предупреждение. Подробнее о нарушении языкового закона в разных городах Украины рассказали в Опендатаботе.
Так, в 2023 году всего было зарегистрировано 3692 обращения о нарушении Закона о языке. Для сравнения, в 2022 году было зафиксировано 2844 случаев, а в 2021 — 3574 случая.
Наибольшее количество обращений зафиксировали в Киеве — 1345 случаев. В Харьковской области было зафиксировано 516 обращений, в Одесской области — 486 и на Днепропетровщине — 316 обращений.
Далее следуют такие области:
- Киевская — 153
- Запорожская — 63
- Львовская — 59
- Полтавская — 54
- Николаевская — 53
- Житомирская — 35
- Винницкая и Черниговская — по 34
- Сумская — 28
- Закарпатская — 24
- Донецкая — 21
- Хмельницкая — 13
- Черновецкая — 12
- Волынская — 11
- Ровенская и Тернопольская — по 10
- Ивано-Франковская — 7
- Луганская — 2
Всего за 2023 год был составлен 131 протокол о нарушении языкового закона. В 2022 таких протоколов было составлено всего 46, а в 2021 году — 108.
Чаще всего к нарушителям применяют предупреждение. Если же ситуация повторяется, то человек получает штраф. В прошлом году предупреждение получил 61 человек, а еще к 21 нарушител оплатил штраф.
Напомним, что сейчас сумма штрафа составляет от 3400 грн до 11 900 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская писательница назвала три угрозы внесения изменений в языковой закон. Она считает, что законопроект о защите прав нацменьшинств может угрожать украинскому языку.