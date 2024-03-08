В Киеве и области объявили желтый уровень опасности: что это значит

На данный момент причин для беспокойства нет

В Киеве и области с 7 по 12 марта может наблюдаться стремительное повышение уровня воды в реке Днепр. В связи с этим, по городу и области был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.

На данный момент аварийных подтоплений по городу не зафиксировано — промышленные объекты и жилые массивы столицы вне угрозы подтопления. Подробнее о возможных опасных гидрологических явлениях рассказали в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Так, в столице наблюдается активное прибывание воды. Только за минувшую неделю уровень Днепра в пределах Киева поднялся примерно на 65 сантиметров.

В связи с этим, по городу и области был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.

Стоит отметить, что уровень воды начал стремительно повышаться благодаря увеличению сбросов воды из Киевского водохранилища из-за весеннего половодья.

В связи с этим, в столице и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий

Кроме этого, 7 — 12 марта на приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) уровни воды будут удерживаться на максимальных отметках весеннего половодья с сохранением воды на пойме в Киевской области (І уровень опасности — желтый).

Для справки: Половодье — это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием.

К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

Что значит шкала цветовых уровней опасности?

Уровни опасности погоды

Зеленый уровень — опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.

Желтый уровень — погодные условия потенциально опасны. Возможны осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др. Эти явления погоды обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность.

Оранжевый уровень — погодные условия представляют реальную опасность. Шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.

Красный уровень — погодные условия очень опасны. Ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и т.д. Такие явления могут нанести серьезный материальный ущерб и повлечь за собой человеческие жертвы.

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