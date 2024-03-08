У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що це означає

На даний момент причин для занепокоєння немає

У Києві та області з 7 по 12 березня може спостерігатися стрімке підвищення рівня води у річці Дніпро. У зв’язку з цим по місту та області було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.

На даний момент аварійних підтоплень по місту не зафіксовано — промислові об'єкти та житлові масиви столиці поза загрозою підтоплення. Докладніше про можливі небезпечні гідрологічні явища розповіли у прес-службі "Укргідрометцентру".

Так, у столиці спостерігається активне прибуття води. Лише за минулий тиждень рівень Дніпра у межах Києва піднявся приблизно на 65 сантиметрів.

У зв’язку з цим по місту та області було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.

Варто зазначити, що рівень води почав стрімко підвищуватись завдяки збільшенню скидів води з Київського водосховища через весняну повінь.

У зв’язку з цим, у столиці та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище за відмітки початкового затоплення заплав та знижених прирічних територій.

Крім цього, 7—12 березня на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) рівні води утримуватимуться на максимальних відмітках весняного водопілля зі збереженням води на заплаві у Київській області (І рівень небезпеки — жовтий).

Для довідки: Повінь — це фаза водного режиму річки, яка щорічно повторюється в даних кліматичних умовах в один і той же сезон, що характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом рівня води, що викликається сніготаненням.

До небезпечних (стихійних) гідрологічних явищ відносяться явища (при повені, паводках тощо), що супроводжуються високим рівнем води у водоймах (озерах, водосховищах, ставках) та водотоках (річках, каналах, струмках), що перевищують величини особливо небезпечних (критичних) рівнів води для конкретних населених пунктів та господарських об’єктів.

Що означає шкала колірних рівнів небезпеки?

Рівні небезпеки погоди

Зелений рівень – небезпечних та несприятливих погодних явищ не очікується.

Жовтий рівень – погодні умови потенційно небезпечні. Можливі опади, грози, пориви вітру, високі або низькі температури та ін. Ці явища звичайні для території країни, але часом можуть становити небезпеку.

Помаранчевий рівень — погодні умови становлять реальну небезпеку. Шквали, зливи, грози, град, спека, морози, снігопади, хуртовини та ін. Явища можуть негативно вплинути на соціально-економічну діяльність та призвести до значної матеріальної шкоди, а також можливі людські жертви.

Червоний рівень – погодні умови дуже небезпечні. Ураган, зливи, дуже сильні снігопади, великий град, надзвичайна пожежна небезпека і т.д. Такі явища можуть завдати серйозних матеріальних збитків і спричинити людські жертви.

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