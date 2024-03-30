Киевляне испугались не на шутку: в столице неизвестные запустили салют (видео)

Запускать фейерверки запрещено по всей территории Украины

Запрет на салюты и фейерверки в Украине не помешал жителям Киева устроить "яркий" вечер. Так жители одного из районов столицы вздрогнули от звуков, похожих на взрыв.

Однако со временем стало известно, что в Киеве запустили салют. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, добавляя видео происходящего.

Отмечается, что фейерверки порадовали киевлян в Печерском районе, вблизи станции метро "Выдубичи". На видео заметно, что салют был запущен рядом с кольцом на дороге, которая в поздний час не загружена машинами.

Отметим, что запускать салюты, фейерверки и использовать петарды во время военного положения — запрещено по всей территории Украины. Нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Соответственно, их может ожидать штраф или даже лишение свободы на срок от нескольких месяцев до пяти лет.

Реакция жителей столицы

Киевляне не были рады вечернему салюту и не стеснялись в выражениях по поводу тех, кто запустил его.

Напомним, в начале февраля жители Полтавы пострадали от салютов в своем городе. Тогда звуки, похожие на взрывы, разбудили их еще до рассвета. Впоследствии оказалось, что кто-то запустил фейерверк.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе неизвестный запустил салют и не слишком искусно скрылся от горожан. Ведь на видео можно увидеть, что он принес коробку с салютом и стал ее устанавливать за автомобилями, так чтобы его не фиксировали камеры видеонаблюдения.