Кияни перелякались не на жарт: у столиці невідомі запустили салют (відео)

Запускати феєрверки заборонено по всій території Україні

Заборона на салюти та феєрверки в Україні не завадила мешканцям Києва влаштувати "яскравий" вечір. Так жителі одного з районів столиці здригнулись від звуків, які були схожі на вибух.

Проте згодом стало відомо, що у Києві запустили салют. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, додаючи відео дійства.

Зазначається, що феєрверки "порадували" киян в Печерському районі, поблизу станції метро "Видубичі". На відео помітно, що салют було запущено поряд з кільцем на дорозі, яка у пізню годину не завантажена машинами.

Зауважимо, що запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану — заборонено по всій території України. Порушників може бути притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Відповідно, їх може очікувати штраф або навіть позбавлення волі строком від декількох місяців до пʼяти років.

Реакція мешканців столиці

Кияни не були раді вечірньому салюту та не соромились у висловах щодо тих, хто запустив його.

Нагадаємо, на початку лютого мешканці Полтави також постраждали від салютів у своєму місті. Тоді звуки, які були схожі на вибухи, розбудили їх ще до світанку. Згодом виявилось, що хтось запустив феєрверк.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі невідомий запустив салют і не дуже майстерно сховався від містян. Адже на відео можна побачити, що він приніс коробку з салютом і почав її установлювати за автомобілями, так щоб його не фіксували камери відеоспостереження.