Экс-нардеп устроил драку и поскандал в элитном ресторане в центре Киева: эксклюзивное видео

Инцидент произошел вечером возле заведения питания, где иногда отдыхает городская и областная "элита", а также богачи

В Киеве на Печерске во вторник поздно вечером, 2 апреля, произошла жесткая драка и скандал возле заведения общественного питания. Об этом "Телеграфу" сообщили очевидцы конфликта.

Как стало известно нашему изданию, в конфликте с матами, скандалом и дракой в общей сложности приняли участие до десяти человек, среди которых горожане узнали бывшего народного депутата Виталия Гудзенко (в ВР VIII созыва избирался по избирательному округу №92 в Киевской области). На видео видно, как человек, очень похожий на Гудзенко, размахивал кулаками, участвовал в потасовке и употреблял нецензурные слова.

Источники "Телеграфа" сообщают, что драка произошла недалеко от станции метро "Зверинецкая" возле ресторана Fenix (на бульваре Леси Украинки). Это метро в узких кругах известно тем, что там время от времени отдыхает городская и областная элита (политики, бизнесмены, звезды и небедные граждане).

Виталий Гудзенко. Фото — rada.gov.ua

Что стало причиной драки и разборок, пока неизвестно, а видео с места инцидента начинается внутри помещения (вероятно, в самом ресторане), и непонятно, какое обстоятельство и кто повлек за собой этот конфликт со скандалом. Судя по зажигательным разговорам отдельных активных участников этой возни, вероятно, они могли находиться под действием каких-нибудь крепких напитков. Завершается видео тем, как человек, похожий на Гудзенко, садится в автомобиль черного цвета в сопровождении своих спутников и отправляется с места происшествия.

Отметим, ресторан Fenix – не самый дешевый в Киеве. По данным сайта заведения, в нем посетителей угощают блюдами паназийской и итальянской кухонь, а также коктейлями и винами. А цены, в зависимости от блюда, варьируются от демократических (например, порция вяленых томатов обойдется в 220 грн) до высоких.

Меню заведения. Фото — fenixrestaurant.com.ua

В частности, попробовать австралийский стейк Миньона Waguy там можно за 2000 грн (категория прайм), а соте из морепродуктов с крутонами уже обойдется в 3550 грн. Бюдо же с лобстером будет стоить гурманам в 3800 грн.

Как сообщает Движение "Честно", бывший нардеп характеризуется как "кнопкодав" и "гречкосей".

О его политической карьере также известно, что в 2019 году баллотировался в Верховную Раду этого, девятого созыва, по 92 округу (Киевская область) как беспартийный самовыдвиженец, но проиграл выборы "слуге народа".

Нардепом 8-го созыва был избран в 2014 году от партии БПП по избирательному округу №92 (Киевщина). Был главой подкомитета по налогообложению сельхозпроизводителей Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

В 2012-м баллотировался в ВР как беспартийный самовыдвиженец по тому же округу. С апреля по август 2012 г. – заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

С 2010 по 2014 гг. — депутат Киевского облсовета по списку "Сильной Украины", заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки.

С 2010 по 2012 гг. — член партии "Сильная Украина", председатель Киевской областной организации. Возглавлял кампанию политсилы в Киевской области.

В 2006 году избрался депутатом Белоцерковского райсовета. С ноября 2005 по июль 2006 года — член Социалистической партии Украины.

Как сообщалось, в марте этого года в поезде "Варшава-Киев" произошло ЧП — двое пассажиров подрались так, что пришлось остановить поезд в Ровно. Как позже выяснилось, столкновение произошло между иностранцем и народным депутатом Украины, вероятно, Артемом Кунаевым.

Ранее "Телеграф" также писал, что депутат от "Слуги народа" подралась с владельцем холдинга. Началось все со словесного конфликта, а дошло до того, что душила оппонента.