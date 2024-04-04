Екснардеп влаштував бійку та поскандалив в елітному ресторані в центрі Києва: ексклюзивне відео

Інцидент трапився ввечері біля закладу харчування, де інколи відпочиває міська та обласна "еліта" та багатії

У Києві на Печерську у вівторок пізно ввечері, 2 квітня, сталася жорстка бійка і скандал біля закладу громадського харчування. Про це "Телеграфу" повідомили очевидці конфлікту.

Як стало відомо нашому виданню, у конфлікті з лайкою, скандалом та бійкою загалом взяли участь до десяти осіб, серед яких містяни впізнали колишнього народного депутата Віталія Гудзенка (у ВР VIII скликання обирався за виборчим округом №92 на Київщині). На відео видно, як людина, дуже схожа на Гудзенка, розмахувала кулаками, вовтузилась з учасниками інциденту та вживала нецензурні слова.

Джерела "Телеграфу" повідомляють, що бійка сталася недалеко станції метро "Звіринецька" біля ресторану Fenix (на бульварі Лесі Українки). Це у вузьких колах відоме місце, де час від часу відпочиває міська та обласна "еліта" (політики, бізнесмени, зірки та небідні громадяни).

Віталій Гудзенко. Фото - rada.gov.ua

Що стало причиною бійки та розбірок, наразі невідомо, а відео з місця інциденту починається всередині приміщення (ймовірно, в самому ресторані), і не зрозуміло, яка обставина і хто спричинили цей конфлікт та скандал. Судячи по запальним розмовам окремих активних учасників цієї вовтузні, ймовірно вони могли перебувати під дією якихось міцних напоїв. Завершується відео тим, як людина, схожа на Гудзенка, сідає у автівку чорного кольору в супроводі своїх супутників та вирушає з місця події.

Зазначимо, ресторан Fenix — не самий дешевий у Києві. За даними сайту закладу, у ньому відвідувачів частують стравами паназійської та італійської кухонь, а також коктейлями й винами. А ціни, в залежності від блюда, варіюються від демократичних (наприклад, порція в'ялених томатів обійдеться в 220 грн) до чималих.

Меню закладу. Фото - fenixrestaurant.com.ua

Зокрема скуштувати австралійський стейк Міньон Waguy там можна за 2000 грн (категорія прайм), а соте з морепродуктів з крутонами вже обійдеться в 3550 грн, а страва з лобстером коштуватиме гурманам у 3800 грн.

Як повідомляє Рух "Чесно", колишній нардеп характеризується як "кнопкодав" та "гречкосій".

Про його політичну кар'єру також відомо, що у 2019 році балотувався до Верховної Ради цього, 9 скликання, по 92 округу (Київська область) як безпартійний самовисуванець, але програв вибори "слузі народу".

Нардепом 8 скликання був обраний у 2014 році від партії БПП за виборчим округом №92 (Київщина). Був головою підкомітету з питань оподаткування сільгоспвиробників Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

У 2012-му балотувався до ВР як безпартійний самовисуванець за тим же округом. З квітня по серпень 2012 р. — заступник голови Київської обласної державної адміністрації.

З 2010 до 2014 рр. — депутат Київської облради за списком "Сильної України", заступник голови постійної комісії з питань освіти та науки.

З 2010 до 2012 року — член партії "Сильна Україна", голова Київської обласної організації. Очолював кампанію політсили у Київській області.

У 2006-му обрався депутатом Білоцерківської райради. З листопада 2005 року по липень 2006 року — член Соціалістичної партії України.

Як повідомлялось, у березні цього року у поїзді "Варшава-Київ" сталася НП — двоє пасажирів побилися так, що довелося зупинити поїзд у Рівному. Як пізніше з’ясувалося, сутичка сталася між іноземцем та народним депутатом України, ймовірно, Артемом Кунаєвим.

Раніше "Телеграф" також писав, що депутат від "Слуги народу" побилась із власником холдингу. Почалося все зі словесного конфлікту, а дійшло до того, що душила опонента.