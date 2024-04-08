В Киеве построят новый бювет: на это планируют потратить более 6 миллионов гривен

Аукцион пройдет через несколько дней

В Соломенском районе Киева коммунальное предприятие "Киевводфонд" планирует построить новый бювет. Кроме бурения артезианской скважины подрядчик должен будет установить фильтр для очистки воды и разбить газон.

Аукцион, на котором будет определена подрядная компания ответственная за возведение бювета пройдет в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

Так, новый бювет в Соломенском районе Киева планируют возвести на проспекте Любомира Гузара, 8-А. На работы хотят потратить более 6 миллионов гривен. Планируется, что строительство должно завершиться до 31 декабря 2025 года.

Подрядчик должен будет пробурить скважину глубиной 295 метров, установить фильтр для очистки и смягчения воды. Также здесь должны проложить трубы водоснабжения и смонтировать электропитание.

Кроме этого, подрядчик будет обязан организовать отвод дренажных вод, смонтировать установку для обезжелезивания воды и вентиляцию, а также провести тепло- и гидроизоляцию.

Отдельные расходы предусмотрены на строительство насосной станции над скважиной. Вокруг бювета будет разбит газон и организована зона санитарной охраны.

Бювет появится на проспекте Любомира Гузара, 8-А

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