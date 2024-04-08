У Києві збудують новий бювет: на це планують витратити понад 6 мільйонів гривень

Аукціон пройде за кілька днів

У Солом’янському районі Києва комунальне підприємство "Київводфонд" планує збудувати новий бювет. Крім буріння артезіанської свердловини, підрядник повинен буде встановити фільтр для очищення води і розбити газон.

Аукціон, на якому буде визначено підрядну компанію, відповідальну за зведення бювету, пройде в п’ятницю, 12 квітня. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

Так, новий бювет у Солом’янському районі Києва планують звести на проспекті Любомира Гузара, 8-А. На роботи хочуть витратити понад 6 мільйонів гривень.

Планується, що будівництво має завершитись до 31 грудня 2025 року.

Підрядник повинен буде пробурити свердловину завглибшки 295 метрів, встановити фільтр для очищення та пом’якшення води. Також тут мають прокласти труби водопостачання та змонтувати електроживлення.

Крім цього, підрядник буде зобов’язаний організувати відведення дренажних вод, змонтувати установку для знезалізнення води та вентиляцію, а також провести тепло- та гідроізоляцію.

Окремо видатки передбачені на будівництво насосної станції над свердловиною. Навколо бювету буде розбито газон та організовано зону санітарної охорони.

Бювет з’явиться на проспекті Любомира Гузара, 8-А

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