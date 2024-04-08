В Киеве чиновники пытались "купить" экспертизу за бюджетные деньги по делу, в котором они сами являются фигурантами

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет

Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщила о новом подозрении трем руководителям коммунального предприятия "Киевмедспецтранс". Их подозревают в растрате 290 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных по заказу экспертизы в уголовном производстве, где они сами же и являются фигурантами.

Все трое подозреваемых уже проходят по делу о хищении 12,6 миллиона гривен, выделенных на закупку запчастей для карет скорой помощи. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что во избежание уголовной ответственности в этом деле, подозреваемые решили за бюджетные средства заказать несколько экспертиз по стоимости запчастей, которые они, по мнению следствия, закупали по завышенным ценам. Экспертиза должна была дать нужные подозреваемым результаты", — говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель КО "Киевмедспецтранс" вместе со своими подчиненными, заместителем руководителя по эксплуатации транспорта и начальником службы материально-технического обеспечения организовали схему завладения бюджетными средствами. Они подготовили фальшивые документы, на основании которых предприятие заключило договор с Научно-исследовательским центром судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины.

Сообщено о подозрении

"В общей сложности было заключено 6 договоров на общую сумму почти 290 тысяч гривен. Оплату экспертиз, в которых были заинтересованы подозреваемые, произвели со счета КО "Киевмедспецтранс" на счет Научно-исследовательского центра", — отмечают в прокуратуре.

Руководители "Киевмедспецтранса" заключили 6 договоров на сумму 290 тысяч

Следствие квалифицирует действия подозреваемых как растрату чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее "Телеграф" писал, что детективы БЭБ задержали директора фирмы, который обманул "Киевпасстранс" на 13 миллионов гривен. Фигурант почти два с половиной года скрывался от следствия.