Укр

В Киеве начинают цвести тюльпаны: где их можно увидеть

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тюльпаны быстро осыпаются Новость обновлена 08 апреля 2024, 12:32
Тюльпаны быстро осыпаются. Фото Коллаж "Телеграфа"

Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений

В столице активно начинают распускаться тюльпаны. Различные сорта этих весенних цветов можно увидеть на Майдане Независимости, Европейской площади, и Пейзажной аллее.

Кроме этого, полюбоваться цветением тюльпанов можно в каждом из районов Киева. Подробнее о локациях, на которых высажены тюльпаны рассказали в КГГА.

Так, осенью прошлого года в Киеве работники коммунальных предприятий высадили 200 тысяч луковиц тюльпанов. Из них 115 тысяч луковиц безвозмездно были переданы Украине от Королевства Нидерланды.

В Киеве можно встретить 16 сортов тюльпанов: Тюльпан триумф "Charade", Тюльпан триумф "Purple Raven", Мускари Американские, Тюльпан пионовидный "Negrita double", Тюльпан карликовый "Yellow Baby", Тюльпан триумф "Ozon", Тюльпан триумф "Delta Graffity", Тюльпан триумф "Ice lolly" и другие.

По информации КО "Киевзеленстрой", тюльпаны в Киеве высажены на следующих локациях:

Деснянский район:

  • проспект Романа Шухевича;
  • парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;
  • сквер им. Вячеслава Веремия;
  • парк "Деснянский";
  • парк "Фестивальный";
  • парк "Молодежный";
  • сквер на площади Анкары;
  • парк "Киото".

Днепровский и Дарницкий районы:

  • транспортная развязка возле ст. м. "Черниговская";
  • сквер им. А. Кошица;
  • проспекте М. Бажана;
  • транспортная развязка возле ст. м. "Левобережная";
  • парк "Победа";
  • парк на Русановской набережной.

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк культуры и отдыха им. Максима Рыльского;
  • Голосеевская площадь;
  • Голосеевский проспект;
  • сквер Героев Мариуполя;
  • Одесская площадь;
  • ул. Саперно-Слободская;
  • ул. Николая Гринченко;
  • сквер Мира;
  • Лыбедская площадь;
  • сквер на ул. Ивана Федорова.

Оболонский район:

  • парк "Наталка";
  • парк "Пуща-Водица";
  • ул. Приречная;
  • Оболонский проспект (инсталляция в виде карты Украины).

Печерский район:

  • бульвар Леси Украинки;
  • Наводницкий парк;
  • бульвар Николая Михновского.

Подольский район:

  • Куреневский парк;
  • сквер № 1 и № 2 на Контрактовой площади;
  • сквер на Щекавицкой площади.

Святошинский район:

  • на развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги;
  • Берестейский проспект, 97, 112.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда и где в Киеве начинают цвести магнолии. Интересно, что магнолия — это род цветковых растений семейства Магнолиевые, насчитывающий около 240 видов, каждый из которых имеет уникальные и неповторимые цветы.

Теги:
#Киев #Весна #Растения #Цветение #Тюльпаны