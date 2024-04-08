В Киеве начинают цвести тюльпаны: где их можно увидеть

Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений

В столице активно начинают распускаться тюльпаны. Различные сорта этих весенних цветов можно увидеть на Майдане Независимости, Европейской площади, и Пейзажной аллее.

Кроме этого, полюбоваться цветением тюльпанов можно в каждом из районов Киева. Подробнее о локациях, на которых высажены тюльпаны рассказали в КГГА.

Так, осенью прошлого года в Киеве работники коммунальных предприятий высадили 200 тысяч луковиц тюльпанов. Из них 115 тысяч луковиц безвозмездно были переданы Украине от Королевства Нидерланды.

В Киеве можно встретить 16 сортов тюльпанов: Тюльпан триумф "Charade", Тюльпан триумф "Purple Raven", Мускари Американские, Тюльпан пионовидный "Negrita double", Тюльпан карликовый "Yellow Baby", Тюльпан триумф "Ozon", Тюльпан триумф "Delta Graffity", Тюльпан триумф "Ice lolly" и другие.

По информации КО "Киевзеленстрой", тюльпаны в Киеве высажены на следующих локациях:

Деснянский район:

проспект Романа Шухевича;

парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;

сквер им. Вячеслава Веремия;

парк "Деснянский";

парк "Фестивальный";

парк "Молодежный";

сквер на площади Анкары;

парк "Киото".

Днепровский и Дарницкий районы:

транспортная развязка возле ст. м. "Черниговская";

сквер им. А. Кошица;

проспекте М. Бажана;

транспортная развязка возле ст. м. "Левобережная";

парк "Победа";

парк на Русановской набережной.

Голосеевский район:

Голосеевский парк культуры и отдыха им. Максима Рыльского;

Голосеевская площадь;

Голосеевский проспект;

сквер Героев Мариуполя;

Одесская площадь;

ул. Саперно-Слободская;

ул. Николая Гринченко;

сквер Мира;

Лыбедская площадь;

сквер на ул. Ивана Федорова.

Оболонский район:

парк "Наталка";

парк "Пуща-Водица";

ул. Приречная;

Оболонский проспект (инсталляция в виде карты Украины).

Печерский район:

бульвар Леси Украинки;

Наводницкий парк;

бульвар Николая Михновского.

Подольский район:

Куреневский парк;

сквер № 1 и № 2 на Контрактовой площади;

сквер на Щекавицкой площади.

Святошинский район:

на развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги;

Берестейский проспект, 97, 112.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда и где в Киеве начинают цвести магнолии. Интересно, что магнолия — это род цветковых растений семейства Магнолиевые, насчитывающий около 240 видов, каждый из которых имеет уникальные и неповторимые цветы.