В Киеве начинают цвести тюльпаны: где их можно увидеть
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Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений
В столице активно начинают распускаться тюльпаны. Различные сорта этих весенних цветов можно увидеть на Майдане Независимости, Европейской площади, и Пейзажной аллее.
Кроме этого, полюбоваться цветением тюльпанов можно в каждом из районов Киева. Подробнее о локациях, на которых высажены тюльпаны рассказали в КГГА.
Так, осенью прошлого года в Киеве работники коммунальных предприятий высадили 200 тысяч луковиц тюльпанов. Из них 115 тысяч луковиц безвозмездно были переданы Украине от Королевства Нидерланды.
В Киеве можно встретить 16 сортов тюльпанов: Тюльпан триумф "Charade", Тюльпан триумф "Purple Raven", Мускари Американские, Тюльпан пионовидный "Negrita double", Тюльпан карликовый "Yellow Baby", Тюльпан триумф "Ozon", Тюльпан триумф "Delta Graffity", Тюльпан триумф "Ice lolly" и другие.
По информации КО "Киевзеленстрой", тюльпаны в Киеве высажены на следующих локациях:
Деснянский район:
- проспект Романа Шухевича;
- парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;
- сквер им. Вячеслава Веремия;
- парк "Деснянский";
- парк "Фестивальный";
- парк "Молодежный";
- сквер на площади Анкары;
- парк "Киото".
Днепровский и Дарницкий районы:
- транспортная развязка возле ст. м. "Черниговская";
- сквер им. А. Кошица;
- проспекте М. Бажана;
- транспортная развязка возле ст. м. "Левобережная";
- парк "Победа";
- парк на Русановской набережной.
Голосеевский район:
- Голосеевский парк культуры и отдыха им. Максима Рыльского;
- Голосеевская площадь;
- Голосеевский проспект;
- сквер Героев Мариуполя;
- Одесская площадь;
- ул. Саперно-Слободская;
- ул. Николая Гринченко;
- сквер Мира;
- Лыбедская площадь;
- сквер на ул. Ивана Федорова.
Оболонский район:
- парк "Наталка";
- парк "Пуща-Водица";
- ул. Приречная;
- Оболонский проспект (инсталляция в виде карты Украины).
Печерский район:
- бульвар Леси Украинки;
- Наводницкий парк;
- бульвар Николая Михновского.
Подольский район:
- Куреневский парк;
- сквер № 1 и № 2 на Контрактовой площади;
- сквер на Щекавицкой площади.
Святошинский район:
- на развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги;
- Берестейский проспект, 97, 112.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда и где в Киеве начинают цвести магнолии. Интересно, что магнолия — это род цветковых растений семейства Магнолиевые, насчитывающий около 240 видов, каждый из которых имеет уникальные и неповторимые цветы.