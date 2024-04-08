Стала известна причина эвакуации "Дрим Тауна" в Киеве

Официально инцидент еще не комментировали

В киевском ТРЦ Dream Town эвакуировали посетителей и работников. Сообщается о "чрезвычайной ситуации".

Об этом информирует корреспондент "Телеграфа". В сети предположили, что причиной может быть очередное лжеминирование. При этом официально о причинах еще не сообщалось.

Позже охранник ТРЦ, с которыми удалось пообщаться нашему корреспонденту, подтвердил, что поступил звонок о якобы минировании.

Тем временем посетители массово покидают парковку торгового центра. Из-за этого на выезде образовалась немаленькая пробка.

Напомним, ранее мы писали о том, что пятницу, 5 апреля, на Киевщине в городе Бровары вечером раздались два мощных взрыва. Очевидцы говорят, что потом начался сильный пожар, над городом поднимался столб дыма.

Также "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. В сети уже публикуют фотографии.