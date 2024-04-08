Стала известна причина эвакуации "Дрим Тауна" в Киеве
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Официально инцидент еще не комментировали
В киевском ТРЦ Dream Town эвакуировали посетителей и работников. Сообщается о "чрезвычайной ситуации".
Об этом информирует корреспондент "Телеграфа". В сети предположили, что причиной может быть очередное лжеминирование. При этом официально о причинах еще не сообщалось.
Позже охранник ТРЦ, с которыми удалось пообщаться нашему корреспонденту, подтвердил, что поступил звонок о якобы минировании.
Тем временем посетители массово покидают парковку торгового центра. Из-за этого на выезде образовалась немаленькая пробка.
Напомним, ранее мы писали о том, что пятницу, 5 апреля, на Киевщине в городе Бровары вечером раздались два мощных взрыва. Очевидцы говорят, что потом начался сильный пожар, над городом поднимался столб дыма.
Также "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. В сети уже публикуют фотографии.