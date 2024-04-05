Под Киевом начался пожар: очевидцы слышали взрывы (фото, видео)
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Дым виден из разных уголков города
В пятницу, 5 апреля, на Киевщине в городе Бровары вечером раздались два мощных взрыва. Очевидцы говорят, что потом начался сильный пожар, над городом поднимается столб дыма
Об этом в сети пишут местные Telegram-каналы. Пока известно, что горит автомобиль, а взрывы не были связаны с вражескими ракетными атаками.
"Очевидцы слышали два взрыва до того, как начался пожар. На самом деле, как сообщили пожарные, там горит автомобиль", — говорится в сообщении.
По словам местных, пожарные приехали на место происшествия почти сразу. Автомобиль горит в районе заправки БРСМ.
В сети также сообщают, что горит в районе Торгмаша. По словам очевидцев, сначала была вспышка, а потом появился дым.
Также каналы публикую видео, где виден пожар в Броварах на Окружной дороге.
О пострадавших и причине взрыва и пожара пока официальной информации нет.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. В сети уже публикуют фотографии.