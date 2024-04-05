Под Киевом начался пожар: очевидцы слышали взрывы (фото, видео)

Дым виден из разных уголков города

В пятницу, 5 апреля, на Киевщине в городе Бровары вечером раздались два мощных взрыва. Очевидцы говорят, что потом начался сильный пожар, над городом поднимается столб дыма

Об этом в сети пишут местные Telegram-каналы. Пока известно, что горит автомобиль, а взрывы не были связаны с вражескими ракетными атаками.

"Очевидцы слышали два взрыва до того, как начался пожар. На самом деле, как сообщили пожарные, там горит автомобиль", — говорится в сообщении.

По словам местных, пожарные приехали на место происшествия почти сразу. Автомобиль горит в районе заправки БРСМ.

В сети также сообщают, что горит в районе Торгмаша. По словам очевидцев, сначала была вспышка, а потом появился дым.

Также каналы публикую видео, где виден пожар в Броварах на Окружной дороге.

О пострадавших и причине взрыва и пожара пока официальной информации нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. В сети уже публикуют фотографии.