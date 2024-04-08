Стала відома причина евакуації "Дрім Тауна" у Києві

Офіційно інцидент ще не коментували

У київському ТРЦ Dream Town евакуювали відвідувачів та працівників. Повідомляється про "надзвичайну ситуацію".

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". У мережі припустили, що причиною може бути чергове лжемінування. При цьому офіційно причини ще не називалися.

Пізніше охоронець ТРЦ, з якими вдалося поспілкуватися кореспондентові, підтвердив, що надійшов дзвінок про нібито мінування.

Тим часом відвідувачі масово залишають парковку торгового центру. Через це на виїзді утворилася чимала пробка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п’ятницю, 5 квітня, на Київщині у місті Бровари ввечері пролунали два потужні вибухи. Очевидці кажуть, що потім почалася сильна пожежа, над містом здіймався стовп диму.

Також "Телеграф" писав, що у Києві потекла ще одна станція метро. У мережі вже публікують фотографії.