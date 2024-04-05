В Киеве потекла еще одна станция метро: в сети появилось фото

По стене стекает вода

После остановки движения на шести станциях киевского метрополитена, вызванной разгерметизацией и затоплением, жители столицы стали внимательнее присматриваться к состоянию подземных тоннелей. На этот раз внимание киевлян привлекло течение станции метро "Минская".

Участник группы "Оболонский район Киева" опубликовал фото, на котором видно, что по стене станции стекает вода.

На синей ветке метрополитена

Как ранее сообщал "Телеграф", существует риск проседания тоннелей на станциях метро "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь" из-за строительства ТРЦ "Дрим Таун". Над "Минской" было строительство жилого квартала прям вплотную к станции метро с нарушением ДБН.

Над станцией "Оболонь" также ЖК, как следствие, критическое влияние на вестибюли и станцию с низкой закладкой. С 2016 года на станции метро "Героев Днепра" замечены трещины длиной 10 метров. Эти повреждения потолка появились из-за скандальных строительных работ над станцией, где возводили ТРЦ "Оазис".

Напоминаем, что наблюдается аварийная ситуация между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Однако ремонт планируется не в ближайшее время, потому что для начала нужно разработать проекту документацию.

Ранее "Телеграф" писал, на станции метро "Майдан Незалежности" были замечены ручьи воды, которые начали капать с потолка и стекать по стенам. В связи с этим закрыли один из входов в подземный переход.