В Киеве могут применить графики отключений света: когда это будет

За пол часа будут извещать об отключениях

В результате весенних российских обстрелов энергосистема Украины получила значительные повреждения. В связи с повышенным спросом на электроэнергию в Киеве могут быть введены графики отключения света.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК "Киевские электросети" Денис Бондарь во время брифинга. Он отметил, что в настоящее время графики ограничения электроэнергии в столице не применяются.

"В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом тех повреждений на сегодняшней сети, то имеем вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", — подчеркнул Бондарь.

Также гендиректор ДТЭК добавил: "Мы сейчас работаем с "Киев Цифровым" для удобства киевлян. В случае применения графиков "Киев Цифровой" будет за пол часа извещать наших клиентов о применении графиков".

Жителей Киева призывают экономно использовать электроэнергию. Для улучшения работы энергосистемы рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 16:00-19:00, а ночью или утром.

Ранее "Телеграф" писал о последствиях обстрела Трипольской ТЭС в Киевской области. После удара начался сильный пожар. Теплоэлектростанция была полностью уничтожена.