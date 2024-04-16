У Києві можуть застосувати графіки відключень світла: коли це буде

За пів години будуть сповіщати щодо відключень

Внаслідок весняних російських обстрілів енергосистема України зазнала значних пошкоджень. У зв'язку з підвищеним попитом на електроенергію, в Києві можуть бути запроваджені графіки відключення світла.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК "Київські електромережі" Денис Бондар під час брифінгу. Він зазначив, що наразі графіки обмеження електроенергії у столиці не застосовуються.

"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб’єктів", – підкреслив Бондар.

Також гендиректор ДТЕК додав: "Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків".

Мешканців Києва закликають економно використовувати електроенергію. Для покращення роботи енергосистеми рекомендується використовувати енергомісткі прилади не в пікові години навантаження, які припадають на 16:00-19:00, а вночі або вранці.

Раніше "Телеграф" писав про наслідки обстрілу Трипільської ТЕС на Київщині. Після удару почалась сильна пожежа. Теплоелектростанцію було повністю знищено.