В Укрэнерго сообщили, есть ли отключения света в Киеве и области

Жителям столицы рекомендуется экономно использовать электроэнергию

После российской массированной атаки по инфраструктуре Украины, 11 апреля, была разрушена Трипольская теплоэлектростанция на Киевщине. В настоящее время графики ограничений электроэнергии для Киева и области не применяются.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Аварийные отключения были введены только в Харьковской области.

Компания призывает жителей столицы и Киевской области экономно использовать электроэнергию. Чтобы облегчить работу энергосистемы, рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, с 16:00 до 19:00, а ночью или утром.

Напомним, что Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. В результате атаки россиян в городе Украинка Обуховского района теплоэлектростанция была полностью уничтожена.

После попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Спасатели локализуют огонь.

Отметим, городской голова Украинки Александр Туренко призвал жителей плотно закрыть окна, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Он посоветовал зарядить все устройства и запастись водой.

Ранее "Телеграф" писал, как Украина пережила последнюю массированную атаку россиян. Киевщина была атакована дронами-камикадзе и ракетами. Воздушная тревога в столице и области длилась более 5 часов.