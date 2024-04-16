Куда пойти в Киеве на этой неделе: афиша самых интересных мероприятий

Вас ждет интересная и насыщенная неделя

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в Киеве на этой неделе.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочего дня и незабываемо провести время.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов, среди которых вы наверняка сможете найти что-то интересное и необычное.

"Хлебное перемирие". Театр драмы и комедии "На левом берегу"

Когда: 16 апреля, начало в 18:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25

Стоимость: от 150 гривен

Умирает мать. Два брата – Антон и Толик собираются вместе в доме детства, чтобы решить, что делать дальше. А за окном – лето. А за окном – война. А за окном – река и мост. За окном – детство и отец, которого они почти не знали. За окном – почему-то горящие поля. За окном – мир, но уже без мамы. А мама наверху. И куча воспоминаний, потому что нашли старый дипломат, а там – куча фотографий — старых и прекрасных. Они на них счастливы и живы. Только переехали в свой дом…

…Братья смеются, плачут, вспоминают, принимают гостей. Различных. И вы приходите – поговорим о перемирии. Хлебном.

Стендап – Открытый Микрофон

Когда: 16 апреля, начало в 19:00

Где: Andrew’s Irish Pub

Адрес: ул. Константиновская 22/17

Стоимость: 100 гривен

Стендап – Открытый Микрофон

Открытый микрофон – это вечер, где молодые, опытные и начинающие комики рассказывают свои новейшие шутки. Зритель смеется, комик становится круче.

Приходите за новыми эмоциями — киевская тусовка комиков ждет именно вас.

Часть прибыли перечисляется на нужды Вооруженных сил Украины.

"Однажды при Большом Взрыве" и "Видение"

Когда: 17 апреля, начало в 17:00

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 250 гривен

"Однажды при Большом Взрыве" и "Видении"

Теория Большого Взрыва сейчас, пожалуй, единственное объяснение происхождения Вселенной. Наш мир возник с точки – сингулярности, и существует уже почти 14 миллиардов лет. Современные технологии и знания все еще не могут заглянуть в глубочайшее прошлое и узреть рождение Вселенной, а теории базируются только на математических расчетах и моделях.

Фильм "Однажды при Большом Взрыве" открывает удивительные события момента рождения пространства и времени. Присоединитесь к путешествию в пространстве и времени, наблюдая нашу Вселенную от состояния крошечной точки в начале времен до ее современных невероятных размеров. Станьте свидетелями Большого Взрыва!

"Видение" — это полнокупольный фильм о пути света Вселенной. Оно родилось в виде фотонов в недрах далекой звезды. Преодолев необозримые просторы космоса, луч света попадает в глаза человека, передавая сигналы к головному мозгу, благодаря чему мы его видим. Фильм "Видение" охватывает некоторые вопросы астрофизики, физиологии зрения и головного мозга. Вслед за фотоном зритель попадает в глаза юной наблюдательницы звездного неба, чтобы изучить элементы глаза и их функции.

Черный квадрат. "Медовый месяц"

Когда: 17 апреля, начало в 18:30

Где: Caribbean Club

Адрес: ул. С. Петлюры, 4

Стоимость: 550 гривен

Черный квадрат. "Медовый месяц"

Спектакль по одноименной пьесе Габриэлла Барилли. Очень женский спектакль, но, конечно, о мужчинах.

Три молодых женщины собираются в канун праздника, чтобы обсудить дела сердечные и приходят к весьма неожиданным и закономерным выводам….

Вас ждет представление о мужчинах, о сексе, о взаимопонимании, о деньгах, о коньяке и еще о многих интересных вещах…

Стендап 8x8

Когда: 17 апреля, начало в 19:30

Где: Бочка Pub

Адрес: Крещатик, 19-А

Стоимость: 150 гривен

Стендап 8x8

В этот вечер 8 молодых комиков будут выступать по 8 минут и каждый из них поделится с вами частью своей жизни с помощью шуток. Комики рассказывают, как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, актуальные, которые вы, возможно, услышите первыми.

На сцене: Дэн Че, Андрей Пилат, Дима Захарченко, Дима Носов, Богдан Письменко, Паша Пинчук, Макс Давиденко и Женя Королько.

Внимание! Шутки без фильтров!

Возраст гостей: 18+.

Спектакль "Боинг-Боинг. Перезагрузка"

Когда: 18 апреля, начало в 19:00

Где: Киевская Консерватория

Адрес: улица Архитектора Городецкого, 1-3/11

Стоимость: от 290 гривен

Спектакль "Боинг-Боинг. Перезагрузка"

Интригующий сюжет разворачивается вокруг жизни молодого парижанина, крутящего роман одновременно с тремя девочками, работающими стюардессами. Одна из девушек – американка, вторая – немка, а третья – француженка. Чтобы не попасть в беду, он подстраивает свою жизнь под расписание полетов трех избранниц, летающих на разных авиалиниях. Однако главному герою не всегда удается контролировать ситуацию, поэтому из-за возникающих недоразумений он постоянно попадает в смешные ситуации.

"Боинг-Боинг" — это легенда французской театральной культуры второй половины 20-го века. Спектакль попал в книгу рекордов Гиннеса как зачастую исполняемую в мире французскую пьесу. Она была поставлена ​​в 60 странах мира.

Концерт ATMAWINDS "Коловорот"

Когда: 18 апреля, начало в 19:00

Где: Дом ученых НАН Украины

Адрес: ул. Владимирская, 45-а

Стоимость: 200 гривен

Концерт ATMAWINDS "Коловорот"

В программе авторские композиции, ethno-jazz, world-music.

Исполнители:

Валерия Марченко-рояль

Мария Марченко-пение

Евгений Давиденко-саксофон

Евгений Стеценко- перкуссия.

Спектакль "Ведьма" (21+)

Когда: 18 апреля, начало в 19:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 400 гривен

Спектакль "Ведьма" (21+)

Когда ты всю жизнь не можешь построить отношения, страдаешь от проблем и одиночества, а еще живешь в средневековье, где женщин сжигают на кострах, пытают, насилуют, топят. Ты начинаешь ненавидеть весь мир и мужчин, но все равно ищешь, ждешь своего человека.

Делаешь расклад на картах "Таро" и вдруг он приходит. И что теперь делать? Убить, любить или накормить?

Любовь и роковая страсть могут загубить жизнь, а могут и спасти. Средневековый антураж, мистика и юмор. Любовный треугольник между Рыцарем, Ведьмой и Смертью.

Ненормативная лексика: присутствует.

Сцены насилия: присутствуют.

Эротические сцены: присутствуют.

Язык спектакля: русский.

Возраст гостей: 21+.

Импровизационное шоу "Короли кринжа"

Когда: 19 апреля, начало в 18:30

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 250 гривен

Импровизационное шоу "Короли кринжа"

Импровизационное шоу "Короли Кринжу" — это уникальное комедийно-импровизационное действо, в котором принимают участие следующие актеры:

Свят Загайкевич. Основатель "Подпольного", посол анекдота о стоматологах, его стендап невозможно забыть.

Александр Качура. Император Китая, каскадер Джеки Чана, начинал свою карьеру, выступая в клубах Гонконга и Шэньжэня.

Альбина Титова. Актриса театра и кино, считающая, что импровизация — это высшее мастерство актера.

Вячеслав Никоноров. Актер, режиссер и прима театра "Черный Квадрат".

Оркестровое шоу при свечах "Four Seasons". Lord of The Symphony

Когда: 18 апреля, начало в 18:00

Где: Дом Архитектора

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7

Стоимость: от 400 гривен

Оркестровое шоу при свечах "Four Seasons". Lord of The Symphony

"Four Seasons" представит на сцене Дома Архитектора "Времена года" Антонио Вивальди и "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы. Созданные в разные эпохи, в разных странах, в разных стилях, оба произведения относятся к самому популярному репертуару мира классики.

В этот день шедевральная музыка итальянца Антонио Вивальди и аргентинца Астора Пьяццоллы будет звучать в Киеве в Доме Архитектора!

Времена года – одна из самых популярных тем в истории искусства. В музыке к этой теме обращались классики разных эпох – итальянец Антонио Вивальди, австриец Йозеф Гайдн и аргентинец Астор Пьяццолла.

Дизель Шоу "9 лет вместе!"

Когда: 19 апреля, начало в 17:30

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец"

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 300 гривен

Дизель Шоу "9 лет вместе!"

Одно из самых первых украинских комедийных шоу – Дизель шоу – постоянно развивается, эволюционирует и удивляет своих зрителей. Это не просто театральное выступление или развлекательное шоу – это настоящее искусство, способное прикоснуться к каждому зрителю.

Привлекательнейшей чертой Дизель Шоу стал его уникальный характер. Они не боятся тем, что другие могут считать недопустимыми, и создают юмор, отражающий самые яркие стороны нашей жизни. Они смешат зрителей, но еще и заставляют их задуматься. Это команда, умеющая смешивать глубокий смысл с острым юмором.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сократилось население Киева за время войны. В результате боевых действий и бомбежек значительная часть жителей столицы была вынуждена покинуть свои дома. По оценкам ООН, на пике эвакуации город покинули более 2 миллионов человек.