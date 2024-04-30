Родились в рубашке: в Киеве грузовик вылетел на тротуар с людьми и перевернулся (видео)

К счатью, никто не пострадал

Во вторник, 30 апреля, в Соломенском районе Киева произошла авария при участии грузового автомобиля DAF. Как оказалось, водитель превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся на тротуар, где в этот момент проходили люди.

На месте ДТП работали правоохранители и бойцы ГСЧС. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, на Большой Окружной дороге в столице произошло серьезное ДТП. Известно, что водитель фуры DAF не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и слетел с проезжей части. В результате этого грузовик врезался в электроопору и перевернулся на тротуар.

Стоит отметить, что в этот момент на пешеходной дорожке были люди, а одному из прохожих просто невероятно повезло — он буквално за секунду среагировал на ситуацию и успел увернуться и от падающего столба, и от грузовика, который летел прямо на него.

К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие на вызов патрульные установили обстоятельства ДТП и выяснили, что водитель фуры не только нарушил ПДД, но и не имел при себе страхового полиса.

На нарушителя составили сразу несколько админпротоколов. Его дальнейшую судьбу решит суд.

ДТП произошло на Окружной дороге в Киеве

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