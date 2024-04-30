Народилися в сорочці: у Києві вантажівка вилетіла на тротуар з людьми і перекинулася (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У вівторок, 30 квітня, у Солом’янському районі Києва сталася аварія за участю вантажного автомобіля DAF. Як виявилося, водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням та перекинувся на тротуар, де у цей момент проходили люди.

На місці ДТП працювали правоохоронці та бійці ДСНС. Подробиці аварії розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Так, на Великій Окружній дорозі у столиці сталася серйозна ДТП. Відомо, що водій фури DAF не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та злетів із проїжджої частини. В результаті цього вантажівка врізалася в електроопору і перекинулася на тротуар.

Варто зазначити, що в цей момент на пішохідній доріжці були люди, а одному з перехожих неймовырно пощастило — він буквально за секунду зреагував на ситуацію і встиг ухилитися від стовпа, що падав, і вантажівки, що летіла просто на нього.

На щастя, ніхто не постраждав.

Патрульні, що прибули на виклик, встановили обставини ДТП і з’ясували, що водій фури не тільки порушив ПДР, але й не мав при собі дійсного страхового поліса.

На порушника склали одразу кілька адмінпротоколів. Його подальшу долю вирішить суд.

ДТП сталося на Окружній дорозі у Києві

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