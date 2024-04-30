Народилися в сорочці: у Києві вантажівка вилетіла на тротуар з людьми і перекинулася (відео)
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На щастя, ніхто не постраждав
У вівторок, 30 квітня, у Солом’янському районі Києва сталася аварія за участю вантажного автомобіля DAF. Як виявилося, водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням та перекинувся на тротуар, де у цей момент проходили люди.
На місці ДТП працювали правоохоронці та бійці ДСНС. Подробиці аварії розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Києва.
Так, на Великій Окружній дорозі у столиці сталася серйозна ДТП. Відомо, що водій фури DAF не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та злетів із проїжджої частини. В результаті цього вантажівка врізалася в електроопору і перекинулася на тротуар.
Варто зазначити, що в цей момент на пішохідній доріжці були люди, а одному з перехожих неймовырно пощастило — він буквально за секунду зреагував на ситуацію і встиг ухилитися від стовпа, що падав, і вантажівки, що летіла просто на нього.
На щастя, ніхто не постраждав.
Патрульні, що прибули на виклик, встановили обставини ДТП і з’ясували, що водій фури не тільки порушив ПДР, але й не мав при собі дійсного страхового поліса.
На порушника склали одразу кілька адмінпротоколів. Його подальшу долю вирішить суд.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля київського закладу "Білий налив" сталася масова бійка за участю молодих чоловіків. Хлопці спочатку штовхали один одного, а потім почали жорстоко битися.