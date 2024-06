Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу, 8 июня

Tina Turner и другие королевы поп-музыки

Когда: 8 июня, начало в 19:00

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 175 гривен

Tina Turner и другие королевы поп-музыки

Вас ждет шокирующий и блестящий проект с исключительно позитивной танцевальной поп-рок музыкой.

В этот вечер прозвучат лучшие песни рок-королевы Tina Turner, а также песни других поп-королей – Roxette, Pink, No Doubt, Madonna, Kylie Minogue и других.

Приходите получить положительные эмоции и послушать любимые композиции в интересной аранжировке.

Музыка и вино. Творческий вечер

Когда: 8 июня, начало в 19:00

Где: MODI Art and Wine Gallery

Адрес: ул. Малая Житомирская, 17

Стоимость: 400 гривен

Музыка и вино. Творческий вечер

В галерее MODI проходят живые концерты – от аутентики до современных стилей. Сочетание музыкальных гармоний и легкого алкогольного опьянения в среде меломанов – это для многих и является составляющими чудесного субботнего вечера.

Расписание вечера:

19:00 — Знакомство

19:15 — Первое отделение

20:15 — Антракт

20:30 — Второе отделение.

Ивент-лекция PROSEXСУАЛЬНОСТЬ

Когда: 8 июня, начало в 18:00

Где: JUST IN SPACE

Адрес: ул. Братская, 6 (Подол)

Стоимость: 500 гривен

Ивент-лекция PROSEXСУАЛЬНОСТЬ

Лекция pro: главные проблемы мужчин и женщин, комплексы и страхи, снижение полового влечения, отсутствие оргазма и утрате удовольствия, страх сексуальной неудачи у мужчин и о том, что вы стеснялись спросить.

На встрече вас ждет незабываемая атмосфера, новые знакомства, разбор игрушек для взрослых, бесплатные укладки от салона красоты для мужчин и женщин, подарки, игристое, вкусный фуршет и возможность расширить свое понимание сексуальности.

Количество мест ограничено!

Чтобы присоединиться к событию пишите в direct.

Stand Up на крыше Gulliver

Когда: 8 июня, начало в 18:30

Где: Gulliver

Адрес: Спортивная площадь, 1-а

Стоимость: 400 гривен

Stand Up на крыше Gulliver

Бродячий Stand-up приглашает вас на комедийный вечер под открытым небом — Stand Up на Крыше! Их лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни. Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений!

Для вас будут выступать Феликс Редька, Андрей Бережко, Джейхун Сафаров, Никита Трандофилов, Богдан Письменко и Дэн Че.

Ведущий – Андрей Бережко.

Группа GINGER

Когда: 8 июня, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 150 гривен

Группа GINGER

Ginger band – это крутой вокал, а также всегда качественная и актуальная музыка. Группа дарит не просто музыку, но и эмоции, в которые исполнители погружаются вместе с публикой. Вы обязательно услышите песни, которые вам нравятся.

В этот вечер прозвучат: Bruno Mars, Nirvana, The Weeknd, Depeche Mode, AC/DC, Joan Jett, Океан Эльзы, The Hardkiss, Артем Пивоваров, Tina Turner, Maroon 5 и многие другие.

Подпольный стендап на крыше K-point

Когда: 8 июня, начало в 18:30

Где: K-point

Адрес: ул. Глубочицкая, 72

Стоимость: от 300 гривен

Подпольный стендап на крыше K-point

Вечер смелой комедии от Подпольного Стендапа — отличная возможность хорошо посмеяться и познакомиться со стендапом, если вы еще не знакомы с этим жанром.

Пришло время отдыхать на свежем воздухе, любоваться закатом и гулять по улицам города. Организаторы приглашают вас на одну из самых очаровательных крыш Киева, расположенную в самом сердце Подола. Здесь вы насладитесь красивым закатом и насмеетесь от души.

В этот вечер на сцене: Джейхун Сафаров, Лана Чубаха, Анна Кочегура, Антон Стенюк и Женя Коротков.

Важно: 20% от собранных средств уходят на нужды ВСУ.

Черно-белый спектакль о любви "Пена дней"

Когда: 8 июня, начало в 18:00

Где: Сцена 6

Адрес: ул. Васильковская, 1

Стоимость: от 250 гривен

Черно-белый спектакль о любви "Пена дней"

"Пена дней" — это история людей, которые учились любить. Они тонули друг в друге, но учились плавать, они игнорировали быт, но учились держать баланс. Первое и самое яркое чувство, вечеринки, прогулки, философские лекции и жаркие дискуссии, вкус губ и прикосновение руки любимого человека…

Все это может исчезнуть, когда их мир окажется на грани катастрофы и заставит принимать тяжелые взрослые решения.

Роман Казак — Band No Bad My Dad

Когда: 8 июня, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 150 гривен

Роман Казак — Band No Bad My Dad

Смелый выбор хитов — Rhcp, Prodigy, Nothing but thieves, Nirvana да и Madonna, Katy Perry и многие другие. Синергия музыкантов и вокалистов – топливо, которое разольется голосами и мелодиями, а затем подожжет все вокруг.

Вокал – Роман Казак;

Гитара – Эдуард Серик;

Бас-гитара – Илья Чемерис;

Ударные – Ярослав Гладилин.

Ироническая комедия "Кефир, зефир и кашемир"

Когда: 8 июня, начало в 18:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 450 гривен

Ироническая комедия "Кефир, зефир и кашемир"

Забавная история двух "влюбленных", которые не намерены сдаваться! Но как сделать выбор, о котором не придется сожалеть? Не знаете…? Если честно, герои спектакля тоже не знают…

Единственный рецепт который они могут посоветовать – взять два стакана кефира, или какао, или хорошего коньяка, сесть рядом с любимым человеком и… наслаждаться нынешней жизнью, а не искать ответы на дурацкие вопросы!

Adriano Celentano Tribute в Barbeer Music Pub

Когда: 8 июня, начало в 18:00

Где: Barbeer Music Pub

Адрес: ул. Михаила Максимовича, 4

Стоимость: 200 гривен

Adriano Celentano Tribute в Barbeer Music Pub

Barbeer приглашает на трибьют концерт культового итальянского певца и композитора Adriano Celentano, уже в субботу, 8 июня.

"Susanna", "Amore No", "Confessa" и многие другие хиты Адриано Челентано исполнит бэнд Jack London.

Сразу после концерта оставайтесь на afterparty с лучшими мировыми хитами до 23:00.

Стендап под открытым небом

Когда: 8 июня, начало в 18:00

Где: KVSK

Адрес: ул. Константиновская, 37-а

Стоимость: 200 гривен

Стендап под открытым небом

Стендап под открытым небом на Подоле, есть ли вариант лучшего окончания недели?

Вас ждут полтора часа качественного юмора, потому что на сцене: Катя Накопьюк, Богдана Стаховская, Магамед Мурадов, Влад Бесчастный и Виталий Шиндеровский.

Комедия "Осторожно с желаниями"

Когда: 8 июня, начало в 17:00

Где: НЦТМ им. Леся Курбаса

Адрес: ул. Владимирская, 23-в

Стоимость: 350 гривен

Комедия "Осторожно с желаниями"

Комедия "Осторожно с желаниями" по пьесе Сергея Марена "Венецианский столик" — это отличный способ с юмором провести ваш вечер!

Что делать, если супружеская жизнь превратилась в бытовую рутину? Если и ей, и ему кажется, что они уже давно друг друга не ценят, и продолжают быть вместе только по привычке и удобству? Но ссор становится все больше и даже сосед снизу не может спокойно спать ночью?

Может, стоит загадать лишь одно смелое желание для того, чтобы понять, что любовь жива?

Хореографическая зарисовка "Какая прекрасная летняя ночь"

Когда: 8 июня, начало в 17:00

Где: МКЦ им. И. Козловского

Адрес: ул. Крещатик, 50-б

Стоимость: 250 гривен

Хореографическая зарисовка "Какая прекрасная летняя ночь"

Художественно-концертный центр им. И. Козловского приглашает всех, кто желает стать свидетелем волшебных преобразований, которые происходят в теплую летнюю ночь.

Отправляйтесь на новую встречу с настоящими ночными феями – участницами школы фламенко "ToDance", которые будут выступать под прекрасное пение молодых талантов.

Эта летняя ночь навсегда останется в нашей памяти как самая романтичная и самая счастливая ночь в нашей жизни. Итак, наслаждайтесь этой летней ночью, дорожите каждым мгновением, проведенным вместе, и берегите друг друга!

Коллективное сновидение "Дом"

Когда: 8 июня, начало в 15:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)

Стоимость: 400 гривен

Коллективное сновидение "Дом"

Попытки перепроживать прошлое, уродуя его реальное лицо с каждым поколением. Детские травмы матерей и детей, которые впитывают стены семейного дома. И эти стены зовут к себе, потому что именно там, между кирпичами, за обоями притаились болезненные ответы на болезненные вопросы.

У каждого последующего (по возрасту) персонажа – все меньшая способность проговаривать собственную боль, все меньшая вера, что его услышат и поймут.

Спектакль нарушит принятую парадигму восприятия понятия семьи и повернет зеркало внутрь, в корень, в детство взрослых травм.

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 9 июня

GOLUBENKO

Когда: 9 июня, начало в 19:00

Где: Forsage Dance Club/Клуб Форсаж

Адрес: ул. Пушечно, 51-а

Стоимость: 450 гривен

GOLUBENKO

Молодой, талантливый и полный страсти Давид Голубенко готов подарить незабываемый вечер музыки и эмоций, которые коснутся глубочайших струн вашей души.

Голос GOLUBENKO – это мелодия любви, которая раскрывается в каждой ноте и слове. Когда он поет о девушке, словно сотканной из самых нежных моментов и эмоций, каждая строчка проникает прямо в сердце и оставляет след в душе. Его песни – откровение чувств, которые могут быть знакомы каждому.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия, будьте среди первых, кто узнает этого талантливого молодого артиста.

Трибьют Nirvana "Bleach" — группа M.OTHERS

Когда: 9 июня, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: 175 гривен

Трибьют Nirvana "Bleach" — группа M.OTHERS

Трибьют NIRVANA от группы M.Others в Docker pub! В программе песни из дебютного альбома "Bleach" и другие хиты.

Поэтому приходите в услышите "Come As You Are", "Man Who Sold The World", "Polly", "All Apologies" и многие другие песни в аутентичном исполнении от группы M.Others, чьи участники выросли на музыке Курта Кобейна.

Более того, бэнд также представит несколько своих новых авторских композиций.

Стендап в Comedy Room

Когда: 9 июня, начало в 19:00

Где: DoskaBar

Адрес: ул. Прорезная, 21

Стоимость: 200 гривен

Стендап в Comedy Room

Познакомьтесь с настоящими стендап-комиками Украины и весело проведите свое свободное время. Организаторы обещают хорошие шутки и дешевый бар, а вам осталось только прийти.

В этот вечер выступают: Екатерина Федоркова, Эрик Йе и Никита Трандафилов.

Ведущий — Валентин Перуз.

Комедийный детектив "Роковая восьмерка или любовь умирает последним"

Когда: 9 июня, начало в 18:00

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко, 14

Стоимость: от 200 гривен

Комедийный детектив "Роковая восьмерка или любовь умирает последним"

Смешно и пронзительно одновременно, этот комедийный детектив рассказывает о чрезвычайной ситуации, в которой оказались 8 женщин – отрезанные от мира, в большом частном доме, наедине со своими страхами, тайнами и страстями, но главное – наедине друг с другом.

И здесь начинается самое интересное – погружение в природу женщины, ее мысли, желания и мотивы поступков, за которыми лежит безудержная жажда любить и быть любимой.

На что женщина готова пойти ради любви? Какие травмы и защитные реакции вызывает ее отсутствие? И как ее получить?

Обо всем этом и еще кое о чем говорится в спектакле.

BANGER IMPROV и Друзья. Комедийная импровизаци

Когда: 9 июня, начало в 17:00

Где: Подвал Культуры

Адрес: ул. Гончара, 30-а

Стоимость: 300 гривен

BANGER IMPROV и Друзья – комедийное шоу

Различные стили опытных импровизаторов объединятся ради совместного взрывного комедийного шоу.

Зрители непосредственно участвуют в создании шоу – рассказывают истории, дают обстоятельства, места, события, факты… и актеры это играют! Эти актеры-импровизаторы знают, как удивить, развлечь и заставить зрителей смеяться до слез, подарив незабываемые впечатления.

Важно: 100% собранных средств с аукциона будут направлены на помощь ВСУ ради Победы!

Комедия "Да здравствует Бушон"

Когда: 9 июня, начало в 18:00

Где: Театр Актер

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40

Стоимость: от 100 гривен

Комедия "Да здравствует Бушон"

Остроумная комедия о благородных провинциальных проходимцах из французского захолустья. Наши герои — чиновник и его подопечные — воруют, но не ради собственной выгоды, а чтобы сделать жизнь в своем городке лучше. Такие разные и такие наивные, пользующиеся благами европейского сообщества, с верой в большое будущее тратят субсидии и занимаются фантастическим прожектерством.

Пока из-за их авантюрности Европа не оказывается на грани грандиозного шухера. Но на то она и комедия, чтобы все передряги наконец заканчивались хепиендом.

Стендап съемка

Когда: 9 июня, начало в 17:00

Где: 32 Jazz Club

Адрес: ул. Воздвиженская, 32

Стоимость: от 150 гривен

Стендап съемка

Cтендап съемка – это вечер с мощно подобранным составом выступающих. Комики, уже имеющие опыт выступлений и настроены на мощный вечер, подарят вам максимум классного настроения.

Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене дольше обычного, что позволяет не пытаться сократить мысль, а максимально развернуто донести до зрителя свой наработанный и проверенный материал.

Лайн-ап: Андрей Бережко, Макс Давиденко, Антон Болдырев, Дэн Че, Богдан Богаченко и Костя Ташаков.

Ведущий: Марк Свиридюк.

