Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий
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Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд
В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.
Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.
Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.
Куда пойти в Киеве в субботу, 8 июня
Tina Turner и другие королевы поп-музыки
Когда: 8 июня, начало в 19:00
Где: Docker-G pub
Адрес: ул. Игоревская, 13/5
Стоимость: от 175 гривен
Вас ждет шокирующий и блестящий проект с исключительно позитивной танцевальной поп-рок музыкой.
В этот вечер прозвучат лучшие песни рок-королевы Tina Turner, а также песни других поп-королей – Roxette, Pink, No Doubt, Madonna, Kylie Minogue и других.
Приходите получить положительные эмоции и послушать любимые композиции в интересной аранжировке.
Музыка и вино. Творческий вечер
Когда: 8 июня, начало в 19:00
Где: MODI Art and Wine Gallery
Адрес: ул. Малая Житомирская, 17
Стоимость: 400 гривен
В галерее MODI проходят живые концерты – от аутентики до современных стилей. Сочетание музыкальных гармоний и легкого алкогольного опьянения в среде меломанов – это для многих и является составляющими чудесного субботнего вечера.
Расписание вечера:
19:00 — Знакомство
19:15 — Первое отделение
20:15 — Антракт
20:30 — Второе отделение.
Ивент-лекция PROSEXСУАЛЬНОСТЬ
Когда: 8 июня, начало в 18:00
Где: JUST IN SPACE
Адрес: ул. Братская, 6 (Подол)
Стоимость: 500 гривен
Лекция pro: главные проблемы мужчин и женщин, комплексы и страхи, снижение полового влечения, отсутствие оргазма и утрате удовольствия, страх сексуальной неудачи у мужчин и о том, что вы стеснялись спросить.
На встрече вас ждет незабываемая атмосфера, новые знакомства, разбор игрушек для взрослых, бесплатные укладки от салона красоты для мужчин и женщин, подарки, игристое, вкусный фуршет и возможность расширить свое понимание сексуальности.
Количество мест ограничено!
Чтобы присоединиться к событию пишите в direct.
Stand Up на крыше Gulliver
Когда: 8 июня, начало в 18:30
Где: Gulliver
Адрес: Спортивная площадь, 1-а
Стоимость: 400 гривен
Бродячий Stand-up приглашает вас на комедийный вечер под открытым небом — Stand Up на Крыше! Их лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни. Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений!
Для вас будут выступать Феликс Редька, Андрей Бережко, Джейхун Сафаров, Никита Трандофилов, Богдан Письменко и Дэн Че.
Ведущий – Андрей Бережко.
Группа GINGER
Когда: 8 июня, начало в 19:00
Где: GARNISON
Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)
Стоимость: 150 гривен
Ginger band – это крутой вокал, а также всегда качественная и актуальная музыка. Группа дарит не просто музыку, но и эмоции, в которые исполнители погружаются вместе с публикой. Вы обязательно услышите песни, которые вам нравятся.
В этот вечер прозвучат: Bruno Mars, Nirvana, The Weeknd, Depeche Mode, AC/DC, Joan Jett, Океан Эльзы, The Hardkiss, Артем Пивоваров, Tina Turner, Maroon 5 и многие другие.
Подпольный стендап на крыше K-point
Когда: 8 июня, начало в 18:30
Где: K-point
Адрес: ул. Глубочицкая, 72
Стоимость: от 300 гривен
Вечер смелой комедии от Подпольного Стендапа — отличная возможность хорошо посмеяться и познакомиться со стендапом, если вы еще не знакомы с этим жанром.
Пришло время отдыхать на свежем воздухе, любоваться закатом и гулять по улицам города. Организаторы приглашают вас на одну из самых очаровательных крыш Киева, расположенную в самом сердце Подола. Здесь вы насладитесь красивым закатом и насмеетесь от души.
В этот вечер на сцене: Джейхун Сафаров, Лана Чубаха, Анна Кочегура, Антон Стенюк и Женя Коротков.
Важно: 20% от собранных средств уходят на нужды ВСУ.
Черно-белый спектакль о любви "Пена дней"
Когда: 8 июня, начало в 18:00
Где: Сцена 6
Адрес: ул. Васильковская, 1
Стоимость: от 250 гривен
"Пена дней" — это история людей, которые учились любить. Они тонули друг в друге, но учились плавать, они игнорировали быт, но учились держать баланс. Первое и самое яркое чувство, вечеринки, прогулки, философские лекции и жаркие дискуссии, вкус губ и прикосновение руки любимого человека…
Все это может исчезнуть, когда их мир окажется на грани катастрофы и заставит принимать тяжелые взрослые решения.
Роман Казак — Band No Bad My Dad
Когда: 8 июня, начало в 19:00
Где: Docker Pub/Докер-Паб
Адрес: ул. Богатырская, 25
Стоимость: от 150 гривен
Смелый выбор хитов — Rhcp, Prodigy, Nothing but thieves, Nirvana да и Madonna, Katy Perry и многие другие. Синергия музыкантов и вокалистов – топливо, которое разольется голосами и мелодиями, а затем подожжет все вокруг.
Вокал – Роман Казак;
Гитара – Эдуард Серик;
Бас-гитара – Илья Чемерис;
Ударные – Ярослав Гладилин.
Ироническая комедия "Кефир, зефир и кашемир"
Когда: 8 июня, начало в 18:00
Адрес: ул. Михайловская, 24-ж
Стоимость: 450 гривен
Забавная история двух "влюбленных", которые не намерены сдаваться! Но как сделать выбор, о котором не придется сожалеть? Не знаете…? Если честно, герои спектакля тоже не знают…
Единственный рецепт который они могут посоветовать – взять два стакана кефира, или какао, или хорошего коньяка, сесть рядом с любимым человеком и… наслаждаться нынешней жизнью, а не искать ответы на дурацкие вопросы!
Adriano Celentano Tribute в Barbeer Music Pub
Когда: 8 июня, начало в 18:00
Где: Barbeer Music Pub
Адрес: ул. Михаила Максимовича, 4
Стоимость: 200 гривен
Barbeer приглашает на трибьют концерт культового итальянского певца и композитора Adriano Celentano, уже в субботу, 8 июня.
"Susanna", "Amore No", "Confessa" и многие другие хиты Адриано Челентано исполнит бэнд Jack London.
Сразу после концерта оставайтесь на afterparty с лучшими мировыми хитами до 23:00.
Стендап под открытым небом
Когда: 8 июня, начало в 18:00
Где: KVSK
Адрес: ул. Константиновская, 37-а
Стоимость: 200 гривен
Стендап под открытым небом на Подоле, есть ли вариант лучшего окончания недели?
Вас ждут полтора часа качественного юмора, потому что на сцене: Катя Накопьюк, Богдана Стаховская, Магамед Мурадов, Влад Бесчастный и Виталий Шиндеровский.
Комедия "Осторожно с желаниями"
Когда: 8 июня, начало в 17:00
Где: НЦТМ им. Леся Курбаса
Адрес: ул. Владимирская, 23-в
Стоимость: 350 гривен
Комедия "Осторожно с желаниями" по пьесе Сергея Марена "Венецианский столик" — это отличный способ с юмором провести ваш вечер!
Что делать, если супружеская жизнь превратилась в бытовую рутину? Если и ей, и ему кажется, что они уже давно друг друга не ценят, и продолжают быть вместе только по привычке и удобству? Но ссор становится все больше и даже сосед снизу не может спокойно спать ночью?
Может, стоит загадать лишь одно смелое желание для того, чтобы понять, что любовь жива?
Хореографическая зарисовка "Какая прекрасная летняя ночь"
Когда: 8 июня, начало в 17:00
Где: МКЦ им. И. Козловского
Адрес: ул. Крещатик, 50-б
Стоимость: 250 гривен
Художественно-концертный центр им. И. Козловского приглашает всех, кто желает стать свидетелем волшебных преобразований, которые происходят в теплую летнюю ночь.
Отправляйтесь на новую встречу с настоящими ночными феями – участницами школы фламенко "ToDance", которые будут выступать под прекрасное пение молодых талантов.
Эта летняя ночь навсегда останется в нашей памяти как самая романтичная и самая счастливая ночь в нашей жизни. Итак, наслаждайтесь этой летней ночью, дорожите каждым мгновением, проведенным вместе, и берегите друг друга!
Коллективное сновидение "Дом"
Когда: 8 июня, начало в 15:00
Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)
Стоимость: 400 гривен
Попытки перепроживать прошлое, уродуя его реальное лицо с каждым поколением. Детские травмы матерей и детей, которые впитывают стены семейного дома. И эти стены зовут к себе, потому что именно там, между кирпичами, за обоями притаились болезненные ответы на болезненные вопросы.
У каждого последующего (по возрасту) персонажа – все меньшая способность проговаривать собственную боль, все меньшая вера, что его услышат и поймут.
Спектакль нарушит принятую парадигму восприятия понятия семьи и повернет зеркало внутрь, в корень, в детство взрослых травм.
Куда пойти в Киеве в воскресенье, 9 июня
GOLUBENKO
Когда: 9 июня, начало в 19:00
Где: Forsage Dance Club/Клуб Форсаж
Адрес: ул. Пушечно, 51-а
Стоимость: 450 гривен
Молодой, талантливый и полный страсти Давид Голубенко готов подарить незабываемый вечер музыки и эмоций, которые коснутся глубочайших струн вашей души.
Голос GOLUBENKO – это мелодия любви, которая раскрывается в каждой ноте и слове. Когда он поет о девушке, словно сотканной из самых нежных моментов и эмоций, каждая строчка проникает прямо в сердце и оставляет след в душе. Его песни – откровение чувств, которые могут быть знакомы каждому.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия, будьте среди первых, кто узнает этого талантливого молодого артиста.
Трибьют Nirvana "Bleach" — группа M.OTHERS
Когда: 9 июня, начало в 19:00
Где: Docker Pub/Докер-Паб
Адрес: ул. Богатырская, 25
Стоимость: 175 гривен
Трибьют NIRVANA от группы M.Others в Docker pub! В программе песни из дебютного альбома "Bleach" и другие хиты.
Поэтому приходите в услышите "Come As You Are", "Man Who Sold The World", "Polly", "All Apologies" и многие другие песни в аутентичном исполнении от группы M.Others, чьи участники выросли на музыке Курта Кобейна.
Более того, бэнд также представит несколько своих новых авторских композиций.
Стендап в Comedy Room
Когда: 9 июня, начало в 19:00
Где: DoskaBar
Адрес: ул. Прорезная, 21
Стоимость: 200 гривен
Познакомьтесь с настоящими стендап-комиками Украины и весело проведите свое свободное время. Организаторы обещают хорошие шутки и дешевый бар, а вам осталось только прийти.
В этот вечер выступают: Екатерина Федоркова, Эрик Йе и Никита Трандафилов.
Ведущий — Валентин Перуз.
Комедийный детектив "Роковая восьмерка или любовь умирает последним"
Когда: 9 июня, начало в 18:00
Где: КУЛЬТ театр
Адрес: ул. Чикаленко, 14
Стоимость: от 200 гривен
Смешно и пронзительно одновременно, этот комедийный детектив рассказывает о чрезвычайной ситуации, в которой оказались 8 женщин – отрезанные от мира, в большом частном доме, наедине со своими страхами, тайнами и страстями, но главное – наедине друг с другом.
И здесь начинается самое интересное – погружение в природу женщины, ее мысли, желания и мотивы поступков, за которыми лежит безудержная жажда любить и быть любимой.
На что женщина готова пойти ради любви? Какие травмы и защитные реакции вызывает ее отсутствие? И как ее получить?
Обо всем этом и еще кое о чем говорится в спектакле.
BANGER IMPROV и Друзья. Комедийная импровизаци
Когда: 9 июня, начало в 17:00
Где: Подвал Культуры
Адрес: ул. Гончара, 30-а
Стоимость: 300 гривен
Различные стили опытных импровизаторов объединятся ради совместного взрывного комедийного шоу.
Зрители непосредственно участвуют в создании шоу – рассказывают истории, дают обстоятельства, места, события, факты… и актеры это играют! Эти актеры-импровизаторы знают, как удивить, развлечь и заставить зрителей смеяться до слез, подарив незабываемые впечатления.
Важно: 100% собранных средств с аукциона будут направлены на помощь ВСУ ради Победы!
Комедия "Да здравствует Бушон"
Когда: 9 июня, начало в 18:00
Где: Театр Актер
Адрес: ул. Большая Житомирская, 40
Стоимость: от 100 гривен
Остроумная комедия о благородных провинциальных проходимцах из французского захолустья. Наши герои — чиновник и его подопечные — воруют, но не ради собственной выгоды, а чтобы сделать жизнь в своем городке лучше. Такие разные и такие наивные, пользующиеся благами европейского сообщества, с верой в большое будущее тратят субсидии и занимаются фантастическим прожектерством.
Пока из-за их авантюрности Европа не оказывается на грани грандиозного шухера. Но на то она и комедия, чтобы все передряги наконец заканчивались хепиендом.
Стендап съемка
Когда: 9 июня, начало в 17:00
Где: 32 Jazz Club
Адрес: ул. Воздвиженская, 32
Стоимость: от 150 гривен
Cтендап съемка – это вечер с мощно подобранным составом выступающих. Комики, уже имеющие опыт выступлений и настроены на мощный вечер, подарят вам максимум классного настроения.
Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене дольше обычного, что позволяет не пытаться сократить мысль, а максимально развернуто донести до зрителя свой наработанный и проверенный материал.
Лайн-ап: Андрей Бережко, Макс Давиденко, Антон Болдырев, Дэн Че, Богдан Богаченко и Костя Ташаков.
Ведущий: Марк Свиридюк.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев на открытках 1846 года. В 1840-х годах в Киеве кипела культурная жизнь, активно велась торговля и появлялись первые университеты. Однако, даже не смотря на это, столица почти 180 лет назад выглядела совсем иначе, чем сейчас.