Фонтаны, много зелени и лошади на улицах: как выглядел Киев на открытках 1846 года

Эти кадры точно смогут вас заинтересовать

История Киева насчитывает как минимум 1200 лет и своими корнями уходит в седую древность. Современная столица Украины в 18 века начала интенсивного развиваться и в городе появилось множества архитектурных шедевров.

В 1840-х годах в Киеве вовсю кипела культурная жизнь, активно велась торговля и появлялись первые университеты. Однако даже не смотря на это, столица почти 180 лет назад выглядела совсем иначе, нежели сейчас.

Архивные открытки датированные 1846 годым в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец, а редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям о том, каким же был Киев в те далекие времена.

Так, быстрый рост города в первой половине XIX века вызвал необходимость составления плана, который мог бы регулировать и упорядочить застройку. Фактически первый генплан, в современном понимании этого слова, был составлен архитектором Беретти и инженером Шмигельским.

Его утвердили в 1837 году и по этому плану осуществлялось интенсивное строительство вдоль реки Лыбедь, на Печерске, Подоле, были проложены Владимирская улица, Бибиковский (теперь Т. Шевченко) бульвар, улица Крещатик.

Таким образом, на открытках 1846 года на улицах Киева можно увидеть большое количество лошадей с повозками, аккуратные домики, фонтаны, величественные церкви с золотыми куполами и много-много зелени.

Также по реке Днепр плывут люди на лодках, а на оживленных площадях ведется бойкая торговля.

На опубликованных фотографиях мы можем увидеть, как выглядел центр столицы, Подол и склоны города над Днепром практически 180 лет назад.

Желаем вам приятной фотопрогулки в далекий 1846 год!

Повозки с лошадьми

Киев практически 180 лет назад был очень зеленым

Фонтан в Киеве и аккуратные домики

Еще не застроенный и зеленый Киев

Оживленная площадь

Сборник открыток "Виды Киева"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.