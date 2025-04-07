Как пошлины скажутся на долларе: экономист рассказал, чего ждать от политики Трампа

Поступки Вашингтона непредсказуемы и могут изменить весь мир

После введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин, делать какие-то прогнозы о ситуации на фондовых рынках стало очень сложно. Однако у доллара во всей этой истории перспективы лучше, чем у евро.

Об этом "Телеграфу" рассказал экономист и финансист Руслан Черный. Он выразил надежду на то, что рынки стабилизируются после падения, но подчеркнул, что поступки Трампа очень сложно предсказать.

"Не думаю, что кто-то в мире ожидал, что заявления только одного человека способны спровоцировать обвал всего мирового рынка. Трамп оказался именно таким человеком. Ему удалось уничтожить политическую систему "сдержек и противовесов", строившуюся веками в США и Европе. Сейчас трудно делать какие-либо прогнозы по рынкам", — сказал он.

Экономист не исключил, что Белый дом может принять и другие шаги, которые серьезно изменят картину мира и не только в финансовом плане. Это может касаться захвата Гренландии или начала новой войны на Ближнем Востоке. При этом Черный предположил, что доллар нынешнюю ситуацию перенесет лучше, чем евро.

"Сейчас ничего нельзя прогнозировать точно. Но Трамп все сделает для сохранности у своих граждан долларов. У евро перспективе хуже", — добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более, чем на 10%. При этом, администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины — это путь экономической силы Америки.