Куди піти на вихідних у Києві: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти у Києві у суботу, 8 червня

Tina Turner та інші королеви поп-музики

Коли: 8 червня, початок о 19:00

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 175 гривень

Tina Turner та інші королеви поп-музики

На вас чекає шокуючий та блискучий проєкт з виключно танцювальною позитивною поп-рок музикою.

В цей вечір пролунають найкращі пісні рок-королеви Tina Turner, а також пісні інших поп-королев — Roxette, Pink, No Doubt, Madonna, Kylie Minogue та інших.

Приходьте отримати позитивні емоції та послухати улюблені композиції в цікавому аранжуванні.

Музика й вино. Творчий вечір

Коли: 8 червня, початок о 19:00

Де: MODI Art and Wine Gallery

Адреса: вул. Мала Житомирська, 17

Вартість: 400 гривень

Музика й вино. Творчий вечір

В галереї MODI відбуваються живі концерти – від автентики до сучасних стилів. Поєднання музичних гармоній та легкого алкогольного сп’яніння в середовищі меломанів – це для багатьох і є складовими чудового суботнього вечора.

Розклад вечора:

19:00 — Знайомство

19:15 — Перше відділення

20:15 — Антракт

20:30 — Друге відділення.

Івент-лекція PROSEXСУАЛЬНІСТЬ

Коли: 8 червня, початок о 18:00

Де: JUST IN SPACE

Адреса: Вул. Братська, 6 (Поділ)

Вартість: 500 гривень

Івент-лекція PROSEXСУАЛЬНІСТЬ

Лекція pro: головні проблеми чоловіків та жінок, комплекси та страхи, зниження статевого потягу, відсутність оргазму та втрату задоволення, страх сексуальної невдачі у чоловіків та про те, що ви соромились спитати.

На зустрічі вас чекає незабутня атмосфера, нові знайомства, розбір іграшок для дорослих, безкоштовні укладки від салону краси для чоловіків та жінок, подарунки, олодне ігристе, смачний фуршет та можливість розширити своє розуміння сексуальності.

Кількість місць обмежена!

Щоб приєднатися на подію пишіть в direct.

Stand Up на даху Gulliver

Коли: 8 червня, початок о 18:30

Де: Gulliver

Адреса: Спортивна площа, 1-а

Вартість: 400 гривень

Stand Up на даху Gulliver

Бродячий Stand-up запрошує вас на комедійний вечір під відкритим небом — Stand Up на Даху! Їхні найкращі стендап-коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя. Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг!

Для вас виступатимуть: Фелікс Редька, Андрій Бережко, Джейхун Сафаров, Микита Трандофілов, Богдан Письменко та Ден Че.

Ведучий — Андрій Бережко.

Гурт GINGER

Коли: 8 червня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 150 гривень

Гурт GINGER

Ginger band — це крутий вокал, завжди якісна та актуальна музика. Гурт дарує не просто музику, а й емоції в які занурюються разом із публікою. Ви обов’язково почуєте пісні, які вам подобаються.

У цей вечір прозвучать: Bruno Mars, Nirvana, The Weeknd, Depeche Mode, AC/DC, Joan Jett, Океан Ельзи, The Hardkiss, Артем Пивоваров, Tina Turner, Maroon 5 та багато інших.

Підпільний Стендап на даху K-point

Коли: 8 червня, початок о 18:30

Де: K-point

Адреса: вул. Глибочицька, 72

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап на даху K-point

Вечір сміливої комедії від Підпільного Стендапу — це відмінна можливість добряче посміятись та познайомитись зі стендапом, якщо ви ще не знайомі з цим жанром.

Прийшов час відпочивати на свіжому повітрі, милуватися заходом сонця та гуляти вулицями міста. Організатори раді запросити вас на один із найчарівніших дахів Києва, що знаходиться у самому серці Подолу. Тут ви насолодитеся красивим заходом сонця і насмієтеся від душі.

Цього вечора на сцені: Джейхун Сафаров, Лана Чубаха, Ганна Кочегура, Антон Стенюк та Женя Коротков.

Важливо: 20% від зібраних коштів йдуть на потреби ЗСУ.

Чорно-біла вистава про любов "Піна днів"

Коли: 8 червня, початок о 18:00

Де: Сцена 6

Адреса: вул. Васильківська, 1

Вартість: від 250 гривень

Чорно-біла вистава про любов "Піна днів"

"Піна днів" — це історія людей, що вчилися кохати. Вони тонули одне в одному, але вчилися плавати, вони ігнорували побут, але вчилися тримати баланс. Перше найяскравіше почуття, вечірки, прогулянки, філософські лекції і палкі дискусії, смак губ і дотик руки коханої людини…

Все це може зникнути, коли їхній світ опиниться на межі катастрофи і змусить приймати важкі дорослі рішення.

Роман Козак — Band No Bad My Dad

Коли: 8 червня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 150 гривень

Роман Козак — Band No Bad My Dad

Сміливий вибір хітів Rhcp, Prodigy, Nothing but thieves, Nirvana так і Madonna, Katy Perry та багато інших. Синергія музикантів та вокалістів – паливо, що розіллється голосами та мелодіями, а потім підпалить усе навколо.

Вокал – Роман Козак;

Гітара – Едуард Сєрік;

Бас-гітара – Ілля Чемерис;

Ударні – Ярослав Гладілін.

Іронічна комедія "Кефір, зефір і кашемір"

Коли: 8 червня, початок о 18:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 450 гривень

Іронічна комедія "Кефір, зефір і кашемір"

Кумедна історія двох "закоханих", які не мають наміру здаватися! Але як зробити вибір, про який не доведеться жалкувати? Не знаєте…? Якщо чесно, герої нашої вистави теж не знають…

Єдиний рецепт який вони можуть порадити – взяти два стакани кефіру, або какао, або гарного коньяку, сісти поруч з коханою людиною і… насолоджуватися теперішнім життям, а не шукати відповіді на дурні запитання!

Adriano Celentano Tribute в Barbeer Music Pub

Коли: 8 червня, початок о 18:00

Де: Barbeer Music Pub

Адреса: вул. Михайла Максимовича, 4

Вартість: 200 гривень

Adriano Celentano Tribute в Barbeer Music Pub

Barbeer запрошує на триб'ют концерт культового італійського співака та композитора Adriano Celentano, вже у суботу, 8-го червня.

"Susanna", "Amore No", "Confessa" та багато інших хітів Адріано Челентано виконає бенд Jack London.

Одразу після концерту залишайтесь на afterparty з кращими світовими хітами до 23:00.

Стендап просто Неба

Коли: 8 червня, початок о 18:00

Де: KVSK

Адреса: вул. Костянтинівська, 37-а

Вартість: 200 гривень

Стендап просто Неба

Стендап під відкритим небом на Подолі, чи є варіант кращого закінчення тижня?

Вас чекають півтори години якісного гумору, бо на сцені: Катя Накоп'юк, Богдана Стаховська, Магамед Мурадов, Влад Бесчастний та Віталій Шиндеровський.

Комедія "Обережно з бажаннями"

Коли: 8 червня, початок о 17:00

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса

Адреса: вул. Володимирська, 23-в

Вартість: 350 гривень

Комедія "Обережно з бажаннями"

Комедія "Обережно з бажаннями" за п'єсою Сергія Марена "Венеційський столик" — це чудовий спосіб з гумором провести ваш вечір!

Що робити, якщо подружнє життя перетворилось на побутову рутину? Якщо і їй, і йому здається, що вони вже давно одне одного не цінують, і продовжують бути разом лише через звичку та зручність? Але сварок стає дедалі більше і навіть сусід знизу більше не може спокійно спати вночі?

Можливо, варто загадати лише одне сміливе бажання для того, щоб зрозуміти, що кохання живе?

Хореографічна замальовка "Яка чудова літня ніч"

Коли: 8 червня, початок о 17:00

Де: МКЦ ім. І. Козловського

Адреса: вул. Хрещатик, 50-б

Вартість: 250 гривень

Хореографічна замальовка "Яка чудова літня ніч"

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського запрошує всіх, хто бажає стати свідком чарівних перетворень, які відбуваються у теплу літню ніч, на нову зустріч зі справжніми нічними феями – учасницями школи фламенко "ToDance", яких супроводжуватимуть прекрасним співом молоді таланти.

Ця літня ніч назавжди залишиться у нашій пам'яті, як найромантичніша та найщасливіша ніч у нашому житті. Тож насолоджуйтесь цією літньою ніччю, дорожіть кожною миттю, проведеною разом, і бережіть одне одного!

Колективне сновидіння "Дім"

Коли: 8 червня, початок о 15:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: 400 гривень

Колективне сновидіння "Дім"

Намагання перепроживати минуле, спотворюючи його реальне обличчя з кожною ітерацією. Дитячі травми матерів і дітей, які всочують стіни сімейної оселі. І ці стіни кличуть до себе, бо саме там, між цеглинами, за шпалерами причаїлися болючі відповіді на болючі питання.

У кожної наступної (за віком) персонажа – все менша здатність проговорювати власний біль, все менша віра, що її почують і зрозуміють.

Вистава порушить прийняту парадигму сприйняття поняття сім’ї і поверне дзеркало всередину, в корінь, у дитинство дорослих травм.

Куди піти у Києві у неділю, 9 червня

GOLUBENKO

Коли: 9 червня, початок о 19:00

Де: Forsage Dance Club / Клуб Форсаж

Адреса: вул. Гарматна, 51-а

Вартість: 450 гривень

GOLUBENKO

Молодий, талановитий і сповнений пристрасті, Давид Голубенко готовий подарувати незабутній вечір музики та емоцій, які зачеплять найглибші струни вашої душі.

Голос GOLUBENKO — це мелодія кохання, яка розкривається в кожній ноті та слові. Коли він співає про дівчину, немов виткану з найніжніших моментів та емоцій, кожен рядок проникає просто в серце і залишає слід у душі. Його пісні — одкровення почуттів, які можуть бути знайомі кожному.

Не пропустіть можливість стати частиною цієї дивовижної музичної подорожі, будьте серед перших, хто дізнається про цього талановитого молодого артиста.

Триб'ют Nirvana "Bleach" — гурт M.OTHERS

Коли: 9 червня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: 175 гривень

Триб'ют Nirvana "Bleach" — гурт M.OTHERS

Триб'ют NIRVANA від гурту M.Others в Docker pub! В програмі пісні з дебютного альбому "Bleach" та інші хіти.

Тож приходьте в почуєте "Come As You Are", "The Man Who Sold The World", "Polly", "All Apologies" та багато інших пісень у автентичному виконанні від гурту M.Others, чиї учасники виросли на музиці Курта Кобейна.

Більше того, бенд також представить декілька своїх нових авторських композицій.

Стендап в Comedy Room

Коли: 9 червня, початок о 19:00

Де: DoskaBar

Адреса: вул. Прорізна, 21

Вартість: 200 гривень

Стендап в Comedy Room

Познайомтеся зі справжніми стендап-коміками України та проведіть весело свій вільний час. Організатори обіцяють гарні жарти та дешевий бар, а вам залишилося лише прийти.

Цього вечора виступають: Катерина Федоркова, Єрік Йе та Микита Трандафілов.

Ведучій Валентин Перуз.

Комедійний детектив "Фатальна вісімка або кохання вмирає останнім"

Коли: 9 червня, початок о 18:00

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка, 14

Вартість: від 200 гривень

Комедійний детектив "Фатальна вісімка або кохання вмирає останнім"

Смішно і пронизливо одночасно, цей комедійний детектив розповідає про надзвичайну ситуацію, у якій опинилися 8 жінок – відрізані від світу, у великому приватному будинку, наодинці зі своїми страхами, таємницями та пристрастями, але головне – наодинці одна з одною.

І тут починається найцікавіше – занурення у природу жінки, її думки, бажання та мотиви вчинків, за якими лежить нестримна жага кохати та бути коханою.

На що жінка готова піти заради кохання? Які травми та захисні реакції викликає його відсутність? І як його здобути?

Про все це та ще про дещо і йдеться у виставі.

BANGER IMPROV та Друзі – комедійне шоу

Коли: 9 червня, початок о 17:00

Де: Підвал Культури

Адреса: вул. Гончара, 30-а

Вартість: 300 гривень

BANGER IMPROV та Друзі – комедійне шоу

Різні стилі досвідчених імпровізаторів об’єднаються заради спільного вибухового комедійного шоу.

Глядачі безпосередньо беруть участь у створенні шоу — розповідають історії, дають обставини, місця, події, факти… і актори це грають! Ці актори-імпровізатори знають, як здивувати, розважити та змусити глядачів сміятися до сліз, подарувавши незабутні враження.

Важливо: 100% зібраних коштів з аукціону будуть спрямовані на допомогу ЗСУ задля Перемоги!

Комедія "Хай живе Бушон"

Коли: 9 червня, початок о 18:00

Де: Театр Актор

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40

Вартість: від 100 гривень

Комедія "Хай живе Бушон"

Дотепна комедія про шляхетних провінційних пройдисвітів із французької глушини. Наші герої — чиновник та його підопічні — крадуть, але не заради власної вигоди, а щоб зробити життя у своєму містечку кращим. Такі різні й такі наївні, користуються благами європейської спільноти, з вірою у велике майбутнє витрачають субсидії і займаються фантастичним прожектерством.

Аж поки через їхню авантюрність Європа не опиняється на межі грандіозного шухера. Але на те вона і комедія, щоб усі колотнечі врешті закінчувалися хепіендом.

Стендап зйомка

Коли: 9 червня, початок о 17:00

Де: 32 Jazz Club

Адреса: вул. Воздвиженська, 32

Вартість: від 150 гривень

Стендап зйомка

Cтендап зйомка — це вечір із потужно підібраним складом виступаючих. Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків.

Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

Лайн-ап: Андрій Бережко, Макс Давиденко, Антон Болдирев, Ден Че, Богдан Богаченко та Костя Ташаков.

Ведучий: Марк Свиридюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ на листівках 1846 року. У 1840-х роках у Києві кипіло культурне життя, активно велася торгівля і з’являлися перші університети. Однак, навіть не дивлячись на це, столиця майже 180 років тому виглядала зовсім інакше, ніж зараз.