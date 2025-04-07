Счет идет на месяцы? Когда у Путина закончатся деньги на войну в Украине

Экономист дал прогноз по истощению России

России нужны деньги для ведения войны против Украины, но средства у агрессора могут закончиться уже в начале лета 2025 года. Поэтому хозяин Кремля Владимир Путин так стремится захватить как можно больше наших территорий, чтобы иметь козыри в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. Он объяснил, насколько России важен экономический фактор для продолжения войны

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— Россия истощена, ее Фонд национального благосостояния истощен, — говорит эксперт. — В этом году превышение расходов над доходами составляет почти 3 триллиона. К началу года Фонд национального благосостояния имел ликвидными около 4,5 триллиона рублей.

По словам экономиста, Россия истощается гораздо быстрее, чем прогнозировалось.

— По нашим подсчетам, это должно было произойти в августе-сентябре этого года, но может произойти уже в июне-июле. С одной стороны, Путин торопится захватить как можно больше территории, понимая, что долго вести войну он не сможет. С другой — шантажирует Трампа, понимая, что ему ни в коем случае нельзя показывать слабость, — отмечает аналитик.

Де-факто, если с России не снимать действующие и вводить вторичные санкции, усиливать контроль над параллельным импортом продукции двойного назначения, уже к концу этого года у нас будет радикальное изменение экономической ситуации в РФ, — подытожил Андрей Длигач.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" годы, когда Евросоюз может развалиться.